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Rozmawiasz po polsku, oni słyszą po angielsku. Rewolucja w Google Meet

Wyobraź sobie, że mówisz po polsku, a rozmówca na drugim końcu świata natychmiast słyszy cię w angielskim, chińskim albo arabskim – i to z zachowaniem naturalnego brzmienia głosu, tempa, a nawet emocji. Taką rewolucję wprowadza Google wraz z premierą Gemini 3.5 Live Translate.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:03
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Rozmawiasz po polsku, oni słyszą po angielsku. Rewolucja w Google Meet
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Najnowszy model sztucznej inteligencji niemal w czasie rzeczywistym tłumaczy mowę, eliminując irytujące opóźnienia i niezręczne pauzy. Technologia automatycznie rozpoznaje ponad 70 języków i już wkrótce całkowicie odmieni codzienne rozmowy w Google Meet oraz w popularnym Tłumaczu na smartfonach.

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Działanie nowej funkcji opiera się na ciągłym przetwarzaniu strumienia dźwięku. Użytkownik mówi swobodnie, a model Gemini 3.5 Live Translate na bieżąco generuje płynne tłumaczenie, pozostając zaledwie kilka sekund za prelegentem. Dzięki temu wyeliminowano niezręczne pauzy charakterystyczne dla starszych systemów turowych, które wymagały oczekiwania na koniec wypowiedzi. 

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Największą innowacją jest jednak zachowanie naturalnego brzmienia głosu, intonacji, tempa, a nawet emocji i energii mówiącego. Dodatkowo interfejs w Google Meet został odświeżony, aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie tłumaczeniami na żywo.

Nowe rozwiązanie jest już stopniowo udostępniane w różnych kanałach. Deweloperzy mogą z niego korzystać w publicznej wersji zapoznawczej poprzez Gemini Live API i Google AI Studio. Dla firm przygotowano prywatną wersję zapoznawczą bezpośrednio w Google Meet, natomiast dla wszystkich użytkowników nowa jakość tłumaczeń trafi do aplikacji Google Translate na systemach Android oraz iOS.

Jak podaje Google, narzędzie jest już aktywnie testowane przez partnerów, w tym przez firmę Grab, czyli singapurskiego Ubera, która wykorzystuje je do usprawnienia komunikacji między kierowcami a pasażerami.

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telepolis
Google sztuczna inteligencja Google Meet Gemini tłumaczenie na żywo Gemini 3.5 Live Translate
Źródła zdjęć: Shutterstock