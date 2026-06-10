Rozmawiasz po polsku, oni słyszą po angielsku. Rewolucja w Google Meet

Najnowszy model sztucznej inteligencji niemal w czasie rzeczywistym tłumaczy mowę, eliminując irytujące opóźnienia i niezręczne pauzy. Technologia automatycznie rozpoznaje ponad 70 języków i już wkrótce całkowicie odmieni codzienne rozmowy w Google Meet oraz w popularnym Tłumaczu na smartfonach.

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Działanie nowej funkcji opiera się na ciągłym przetwarzaniu strumienia dźwięku. Użytkownik mówi swobodnie, a model Gemini 3.5 Live Translate na bieżąco generuje płynne tłumaczenie, pozostając zaledwie kilka sekund za prelegentem. Dzięki temu wyeliminowano niezręczne pauzy charakterystyczne dla starszych systemów turowych, które wymagały oczekiwania na koniec wypowiedzi.

Największą innowacją jest jednak zachowanie naturalnego brzmienia głosu, intonacji, tempa, a nawet emocji i energii mówiącego. Dodatkowo interfejs w Google Meet został odświeżony, aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie tłumaczeniami na żywo.

Nowe rozwiązanie jest już stopniowo udostępniane w różnych kanałach. Deweloperzy mogą z niego korzystać w publicznej wersji zapoznawczej poprzez Gemini Live API i Google AI Studio. Dla firm przygotowano prywatną wersję zapoznawczą bezpośrednio w Google Meet, natomiast dla wszystkich użytkowników nowa jakość tłumaczeń trafi do aplikacji Google Translate na systemach Android oraz iOS.