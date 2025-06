TikTok się nie umartwia. Przystępuje do działania bo ma pomysł

TikTok będzie reklamował samego siebie

Gigant mediów społecznościowych już w zeszłym tygodniu, zamieścił obszerne reklamy aplikacji w Australian Financial Review, promujące przydatność platformy w zachęcaniu nastolatków do czytania, angażowania się w edukację, a nawet promowania niszowych pasji.

TikTok promuje edukację

Co ciekawe, reklamy te twierdzą, że TikTok serwuje 10 milionów filmów na swoim kanale naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym. Niektóre z nich z kolei, wychwalają zalety niezwykle popularnego "bookTok'a", czyli literackiej społeczności TikToka. Uwagę przykuwa także reklama głosząca to, że to właśnie dzięki TikTokowi nastolatkowie wychodzą w teren i zaczynają wędkować. Wszystko to dzięki treściom dotyczącym wędkarstwa, których pełno na platformie.