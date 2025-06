Spotify szykuje coś nowego. Powstanie "czarna lista"

30 dniowa drzemka dla muzyki

Trzeba przyznać, że to drobna zmiana w aplikacji mobilnej, ale dla niektórych to wręcz istny dar z niebios. Bo cóż może być lepszego od 30-dniowej drzemki? Algorytm Spotify jest powodem, dla którego część użytkowników korzysta właśnie z tej, a nie innej aplikacji, ale trzeba przyznać, że ma on też swoje słabe punkty. Ciągłe polecanie tej samej piosenki na zautomatyzowanych listach odtwarzania może przyprawić o istny zawrót głowy.

Nowy przycisk "Drzemka" - ty decydujesz

Nowy przycisk "30-Day Snooze" ma to wszystko naprawić. Działa on w taki sposób, że umożliwia tymczasowe usunięcie danego utworu z rekomendacji (bez całkowitego usuwania go z muzycznej listy). Niestety, jeszcze nie mogą go wypróbować wszyscy, bowiem Spotify zaczyna testować tę funkcję w pierwszej kolejności dla użytkowników Premium. Ale platforma uspokaja pozostałych subskrybentów i zapewnia, że "planuje wkrótce udostępnić ją większej liczbie słuchaczy".