Thermomix ma coraz więcej rywali. Kolejny gigant rusza do wyścigu

Samsung SmartThings Cooking to usługa koreańskiego giganta, którą możemy zintegrować z piekarnikiem parowym, lodówką czy płytą indukcyjną tego producenta. Jej zadaniem jest inteligentna pomoc w pieczeniu i gotowaniu. W ostatnim czasie podobnych rozwiązań przybywa w szaleńczym tempie.

Nowoczesne technologie pomagają nam w codziennych obowiązkach, również w kuchni. Jeśli posiadamy na przykład inteligentny piekarnik firmy Samsung, choćby z linii Dual Cook czy Dual Cook Flex z opcjami parowymi, możemy je połączyć z usługą SmartThings Cooking. Dzięki temu otrzymamy wsparcie podczas całego procesu pieczenia czy gotowania. Zarządzana za pośrednictwem smartfonu usługa Samsunga komunikuje się bezpośrednio ze wszystkimi urządzeniami kuchennymi tego producenta, także z płytą indukcyjną czy lodówką.

Przygotowanie posiłków może być prostsze

Zadaniem usługi SmartThings Cooking jest maksymalizacja wygody w kuchni poprzez służenie pomocą na każdym etapie przygotowywania potraw. Rozwiązanie to ma oszczędzić czas i znacząco ułatwić proces gotowania. Aplikacja wyszukuje i rekomenduje przepisy (brak polskiej wersji) z podziałem na sekcje, takie jak Zdrowe czy Przekąski, a następnie przygotowuje listę niezbędnych zakupów. Na podstawie wprowadzonych danych dotyczących naszych preferencji żywieniowych, ewentualnych alergii, stosowanej diety oraz poziomu umiejętności gotowania, usługa może nawet zalecić odpowiednie plany żywieniowe. SmartThings Cooking przygotuje również plan posiłków na cały tydzień, dzięki czemu pozbędziemy się dylematu, co ugotować jutro na obiad.

SmartThings Cooking automatycznie ustawi parametry pieczenia i umożliwi zdalne sterowanie piekarnikiem Samsung. Przy pomocy smartfonu możemy kontrolować temperaturę i czas pieczenia, a nawet monitorować cały proces z dowolnego miejsca. Nowe urządzenia wyposażone zostały w kamerę AI Pro Cooking, dzięki której zdalnie zajrzymy do piekarnika oraz nakręcimy 10-sekundowy film poklatkowy z procesu pieczenia. Kamera rozpozna też produkt umieszczony w komorze piekarnika i na tej podstawie zaproponuje ustawienia odpowiedniego trybu. W przypadku płyt indukcyjnych, za pośrednictwem aplikacji sprawdzimy, czy pola są włączone, gdy nie ma nas w domu, a także zdalnie ustawimy timer i otrzymamy powiadomienia o pracy urządzenia.

Integracja aplikacji SmartThings z rozszerzeniem SmartThings Cooking z lodówką stanowi wygodne uzupełnienie wyjątkowych inteligentnych funkcji – możemy na przykład zrobić zdjęcie wnętrza lodówki, gdy znajdujemy się poza domem i nie pamiętamy co należałoby dokupić. Otrzymamy także powiadomienie w aplikacji, jeśli drzwi lodówki pozostaną otwarte, co pozwoli nam zapobiec stratom energii. Dzięki SmartThings Cooking z całego procesu gotowania pozostaje nam tylko to, co naprawdę przyjemne.

Thermomix ma coraz większą konkurencję

SmartThings Cooking to usługa, która wygląda jak bardziej zaawansowany konkurent dla platformy Cookidoo, na której znajdziemy mnóstwo przepisów do przygotowania w urządzeniu Thermomix. Rozwiązanie Samsunga nie ogranicza się jednak do jednego urządzenia, lecz łączy w jeden ekosystem wiele różnych sprzętów, służących do przygotowywania potraw. Najwyraźniej to nowa moda, bo w ostatnim czasie zalążki podobnego pomysłu mogliśmy widzieć m.in. też u Xiaomi, a od pewnego czasu rynek asystentów gotowania coraz śmielej szturmują dyskonty, w tym przede wszystkim Lidl oraz Aldi.

Źródło zdjęć: Maren Winter / Shutterstock

Źródło tekstu: Samsung, oprac. własne