Lidl Polska powraca z megahitem, i to w nowej wersji

Mamy dobrą informację dla każdego, kto czekał na powrót do sprzedaży robota kuchennego Monsieur Cuisine, czyli popularnego Lidlomixa. Urządzenie pojawiło się w najnowszej gazetce Lidla.

Jednym z popularniejszych konkurentów Thermomixa jest urządzenie o nazwie Monsieur Cuisine, dostępne w ofercie sklepu Lidl. Właśnie dlatego jest potocznie określane mianem Lidlomixa. Przez długi czas robot nie był dostępny w sprzedaży, częściowo z powodu sporów patentowych. Jednak nowa wersja urządzenia nie ma już tych problemów.

Lidlomix w najnowszej gazetce Lidla

Jeśli czekaliście na dostępność Monsieur Cuisine w ofercie Lidla, to mamy dobrą wiadomość. Tak zwany Lidlomix wraca do sprzedaży. W najnowszej gazetce Lidla pojawił się robot kuchenny w nowej wersji, czyli Monsieur Cuisine Smart, czyli już tej nowej i ulepszonej.

Urządzenie ponownie pojawi się w ofercie Lidla już 30 czerwca, ale dostępne będzie tylko do 2 lipca lub do wyczerpania zapasów. Dla nikogo nie powinno być żadnym zaskoczeniem duża popularność robota, więc prawdopodobnie do zakupu potrzeba będzie trochę szczęścia. Cena to 2499 zł, czyli ponad 2 razy niższa niż Thermomixa.

Monsieur Cuisine Smart — specyfikacja

Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest między innymi w większy, 8-calowy ekran o lepszej rozdzielczości. Ma aż 11 różnych funkcji: gotowania na parze, gotowania, siekania, ważenia, emulgowania, zagniatania, rozdrabniania, mieszania, smażenia, sous vide oraz wolnego gotowania.

Robot daje też dostęp do ponad 600 przepisów z instrukcją wideo. Oprogramowanie pozwala także na tygodniowe planowanie posiłków z dostosowaniem porcji oraz listą zakupów.

Poza tym Lidlomix ma 1000 W mocy przy miksowaniu oraz 1050 W mocy w trakcie gotowania. Pozwala na 10-stopniową regulację prędkości z dodatkową funkcją turbo oraz ustawienie temperatury w zakresie od 37 do 130 stopni Celsjusza. Nie brakuje też WiFi oraz 99-minutowego timera.

W zestawie z urządzeniem znajdują się: pokrywa, wkładka do gotowania na parze, nasadka do gotowania na parze, wkład do gotowania, pojemnik do mieszania ze stali szlachetnej (3 litry), szpatułka ze zdejmowaną, silikonową końcówką, wkładka z ostrzami, pokrywka z otworem do napełniania i dozownikiem, a także nasadka do mieszania.

Zobacz: Thermomix znów skopiowany. Lidl się nie cacka

Zobacz: Thermomix sprzedaje się za dobrze. Złe wieści dla chętnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lidl, David Marin Foto / Shutterstock.com