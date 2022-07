Samsung odważnie. Rynek w odwrocie, ale to ich nie powstrzymuje

Samsung przenosi swoje fabryki do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że nie chodzi o jeden kompleks. Inwestycję można liczyć w setkach miliardów złotych.

Globalna sprzedaż smartfonów spada, rynek jest w odwrocie, a producentom zalegają urządzenia z magazynach. Co robi Samsung? Buduje jeszcze więcej fabryk. Południowokoreański producent bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość.

Samsung przenosi fabryki do Teksasu

Nie jest tajemnicą, że Samsung powoli przenosi produkcję komponentów do swoich smartfonów do Stanów Zjednoczonych. Już teraz pełną parą trwają prace nad powstaniem fabryki układów scalonych w Austin w Teksasie. Eksperci oszacowali, że inwestycja będzie kosztowała Samsunga około 17 miliardów dolarów (około 80 miliardów złotych).

To najprawdopodobniej nie jest ostatnie słowo Samsunga, gdyż gigant technologiczny chce tam wybudować kolejnych 11 fabryk. Koszt inwestycji zależy w dużej mierze od tego, jakie ulgi podatkowe uda im się uzyskać, lecz producent elektroniki jest w stanie wydać nawet 192 miliardy dolarów (900 miliardów złotych).

Na razie władze Teksasu bardzo pozytywnie odnoszą się do działań Samsunga. Nic dziwnego, gdyż może to być największa inwestycja w historii tego stanu. Samsung planuje zatrudnić do swoich fabryk łącznie około 10 tysięcy pracowników.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Statesman