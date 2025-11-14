Aplikacje

Spotify z nową funkcją w przeglądarce. Zobacz jak działa Sonic

Firma Opera nawiązała współpracę z serwisem streamingowym Spotify. Jej efektem jest wyjątkowy motyw przeglądarki – Sonic – który „zatańczy w rytm odtwarzanej muzyki”.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:06
Dostępny od dziś w Opera One motyw Sonic wykorzystuje technologię shaderów. Pozwala ona tworzyć unikatowe efekty audiowizualne w trakcie słuchania Spotify za pośrednictwem wbudowanego odtwarzacza w przeglądarce.

Aby aktywować Sonic, należy wybrać odpowiedni motyw z galerii motywów Opery. Sonic pojawi się jako animacja na stronie startowej przeglądarki. Efekt wizualny będzie przypominał efekt działania fal dźwiękowych na cienką warstwę piasku. Motyw nabierze prawdziwego życia, dopiero gdy użytkownik włączy muzykę w odtwarzaczu na pasku bocznym przeglądarki – wówczas animacja zacznie rozpadać się na subtelne drobinki, które będą wirowały i pulsowały w rytm dźwięków na całym ekranie.

Sonic jest dostępny wyłącznie w trybie ciemnym przeglądarki, ale użytkownicy mogą w pełni dostosować jego animacje. Można wybierać jaskrawe i intensywne kolory w stylu klasyków muzyki pop z lat 80. lub bardziej monochromatyczne szare barwy, idealne np. dla playlisty z utworami z gatunku new wave.

Jak podkreśla Opera, wszystkie dynamiczne motywy Opery wykorzystują shadery, które stosują standard WebGPU do tworzenia animacji działającej w tle przeglądarki bez znaczącego wpływu na zużycie zasobów systemu. Sonic również do nich należy.

Przeglądarka Opera One wyposażona jest w odtwarzacz, który można odłączyć i przesuwać dowolnie po ekranie, dając użytkownikom pełną kontrolę nad muzyką bez przerywania przeglądania. Spotify jest ustawione jako domyślny serwis streamingowy, a użytkownikom Opery w Polsce oferowana jest szansa na wypróbowanie Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące, aby cieszyć się muzyką bez reklam.

Zródła zdjęć: Shutterstock, Opera