Tej funkcji brakowało na Spotify. Użytkownicy rzucą się od razu

Spotify radzi sobie z konkurencją

To już się dzieje. Platforma Spotify rozpoczęła wdrażanie funkcji przesyłania wiadomości, zarówno w ramach bezpłatnej subskrypcji, jak i w wersjach premium. Skąd taki pomysł? Otóż, pomysł wymusił rynek. Gigant streamingu muzycznego stara się przyciągnąć jeszcze większą ilość użytkowników i odeprzeć nieustające ataki ze strony konkurencji takiej jak Apple Music, Amazon Music i YouTube.

Funkcja Wiadomości - co to takiego?

Funkcja wiadomości umożliwi użytkownikom czatowanie oraz udostępnianie muzyki osobom, z którymu udało im się nawiązać kontakt na Spotify. Jak poinformowała z początkiem tygodnia szwedzka firma, funkcja będzie dostępna na urządzeniach mobilnych użytkowników w wieku 16 lat i starszych w wybranych krajach. Wdrożenie nastąpiło już od tego tygodnia.

Spotify już miał wcześniej podobną funkcję

Niektórzy mogą kojarzyć, że Spotify już posiadał wcześniej podobną funkcję do przesyłania wiadomości, ale wycofał ją w 2017 roku. Powód? Zbyt niskie zainteresowanie. Tym razem jednak gigant muzyczny wcale nie ukrywa, że liczy na gwałtowny wzrost liczby subskrybentów. Chce nie tylko przywrócić funkcję, ale także zdobyć spory udział w rynku.