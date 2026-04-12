Spore zmiany na PS5. Wkrótce otrzyma to każdy
Sony wprowadza duże zmiany dla konsol PS5. Dotyczą one ekranu głównego oraz sklepu PlayStation Store.
Odświeżenie sklepu PS Store na PS5
Uczestnicy programu beta oprogramowania dla konsol PlayStation 5 testują właśnie zmiany wyglądu ekranu głównego PS5, wraz z nowym układem cyfrowego sklepu PS Store.
Nowy design przypomina Netflixa - kafelki z grami są o wiele większe, zawierają one krótki opis gry, a po nakierowaniu na nie kursora automatycznie odtwarzają one zwiastuny. Ponadto kafelki z grami opatrzone są konkretnymi etykietami. W przypadku Starfield są to np.: "Otwarty Świat", "Bogata Fabuła", "Kinowy").
Zmiany wydają się ułatwiać odkrywanie nowych tytułów i zrobić sklep bardziej interaktywnym oraz nowoczesnym.
Oprócz tego Sony testuje w wersji beta kosmetyczną, ale długo wyczekiwaną zmianę w interfejsie PS5. W nowym układzie ikony PlayStation Store, PlayStation Plus i Game Library mają zostać przeniesione nad listę ostatnio uruchamianych gier. Dzięki temu dostęp do sklepu i biblioteki będzie szybszy i wygodniejszy.
Aktualny interfejs PS5 dzieli menu na dwie sekcje: Games i Media, między którymi przełącza się przyciskami L1/R1. Zmiana ma lepiej wykorzystać ten układ i ograniczyć liczbę kliknięć potrzebnych do podstawowych czynności. To pierwsza taka modyfikacja od premiery konsoli w 2020 roku. Sony nie podało jeszcze daty wdrożenia aktualizacji dla wszystkich użytkowników.