Spore zmiany na PS5. Wkrótce otrzyma to każdy

Odświeżenie sklepu PS Store na PS5

Uczestnicy programu beta oprogramowania dla konsol PlayStation 5 testują właśnie zmiany wyglądu ekranu głównego PS5, wraz z nowym układem cyfrowego sklepu PS Store.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy design przypomina Netflixa - kafelki z grami są o wiele większe, zawierają one krótki opis gry, a po nakierowaniu na nie kursora automatycznie odtwarzają one zwiastuny. Ponadto kafelki z grami opatrzone są konkretnymi etykietami. W przypadku Starfield są to np.: "Otwarty Świat", "Bogata Fabuła", "Kinowy").

Zmiany wydają się ułatwiać odkrywanie nowych tytułów i zrobić sklep bardziej interaktywnym oraz nowoczesnym.

Oprócz tego Sony testuje w wersji beta kosmetyczną, ale długo wyczekiwaną zmianę w interfejsie PS5. W nowym układzie ikony PlayStation Store, PlayStation Plus i Game Library mają zostać przeniesione nad listę ostatnio uruchamianych gier. Dzięki temu dostęp do sklepu i biblioteki będzie szybszy i wygodniejszy.