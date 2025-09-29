Snapchat wprowadza płatną opcję. Ale wiele osób może chcieć skorzystać
Płatne opcje w aplikacjach zazwyczaj nie spotykają się z jakąś szczególną euforią. Tymczasem, Snapchat też będzie chciał, abyśmy mu dodatkowo płacili. Ta płatna opcja jednak może skusić wiele osób.
Snapchat i usługa Memories
Dlaczego? Bo uwielbiamy gromadzić wspomnienia oraz Snapy. Snapchat to doskonale wie i wprowadza płatną opcję dla wszystkich osób, które je gromadzą. Plan wprowadzający, który będzie oferował do 100 GB miejsca na dane w usłudze Memories, będzie kosztował 1,99 USD miesięcznie.
Aplikacja Snapchat wprowadza nowy limit pamięci dla funkcji Memories. Funkcja ta nie jest wcale czymś nowym, została wprowadzona w 2016 roku i od tego czasu może poszczycić się imponującymi wynikami. Według Snap, użytkownicy zapisali na platformie ponad bilion Memories. Stąd pomysł firmy na wprowadzenie nowego planu funkcji dla użytkowników, którzy przekroczą 5 GB.
Wstępny plan przechowywania danych pozwala na wykorzystanie do 100 GB pamięci w usłudze Snapchat Memories za 1,99 USD miesięcznie. Subskrybenci Snapchata+, którzy płacą 3,99 USD miesięcznie, otrzymają do 250 GB pamięci, a subskrybenci Snapchata o najwyższym poziomie Platinum otrzymają 5 TB w cenie miesięcznego abonamentu wynoszącego 15,99 USD.
Firma poinformowała także, że większość użytkowników nie zauważy żadnych zmian, ponieważ wciąż jest daleko do osiągnięcia limitu 5 GB. Zmiana natomiast będzie zauważalna dla użytkowników, którzy przechowują tysiące, albo i więcej Snapów.
Dla każdego zatem znajdzie się coś miłego.