Snapchat wprowadza płatną opcję. Ale wiele osób może chcieć skorzystać

Dlaczego? Bo uwielbiamy gromadzić wspomnienia oraz Snapy. Snapchat to doskonale wie i wprowadza płatną opcję dla wszystkich osób, które je gromadzą. Plan wprowadzający, który będzie oferował do 100 GB miejsca na dane w usłudze Memories, będzie kosztował 1,99 USD miesięcznie.

Aplikacja Snapchat wprowadza nowy limit pamięci dla funkcji Memories. Funkcja ta nie jest wcale czymś nowym, została wprowadzona w 2016 roku i od tego czasu może poszczycić się imponującymi wynikami. Według Snap, użytkownicy zapisali na platformie ponad bilion Memories. Stąd pomysł firmy na wprowadzenie nowego planu funkcji dla użytkowników, którzy przekroczą 5 GB.

Wstępny plan przechowywania danych pozwala na wykorzystanie do 100 GB pamięci w usłudze Snapchat Memories za 1,99 USD miesięcznie. Subskrybenci Snapchata+, którzy płacą 3,99 USD miesięcznie, otrzymają do 250 GB pamięci, a subskrybenci Snapchata o najwyższym poziomie Platinum otrzymają 5 TB w cenie miesięcznego abonamentu wynoszącego 15,99 USD. podał w komunikacie prasowym Snapchat.

Firma poinformowała także, że większość użytkowników nie zauważy żadnych zmian, ponieważ wciąż jest daleko do osiągnięcia limitu 5 GB. Zmiana natomiast będzie zauważalna dla użytkowników, którzy przechowują tysiące, albo i więcej Snapów.