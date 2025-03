Snapchat kusi użytkowników nowościami. Ale nic za darmo

Nic za darmo, trzeba dopłacić

Generatywne filmy AI na platformie społecznościowej zasadniczo dodają efekt wideo zasilany przez AI do wysyłanych przez użytkowników Snapów. Ale nic za darmo. Aby móc skorzystać z nowej funkcji trzeba nieco więcej zapłacić. Na ten moment, nowe funkcje są dostępne z poziomu subskrypcji Platinium, który kosztuje 14,99 dolarów (ok. 57,71 złotych) miesięcznie.

Te soczewki, oparte na naszym wewnętrznym generatywnym modelu wideo, zapewniają użytkownikom Snapchata dostęp do najnowocześniejszych narzędzi AI dostępnych obecnie na rynku za pośrednictwem znanego formatu soczewki. - czytamy w komunikacie prasowym Snapchata.

Snapchat umie się dobrze bawić

Póki co, użytkownicy mają dostęp do trzech takich obiektywów wideo AI. Obiektyw Racoon dodaje do Snapów użytkownika mnóstwo futrzastych szopów, a z kolei ustawienie Fox umieszcza ciekawskiego lisa, który zerka przez ramię tego, kto jest na zdjęciu. Trzecią nowością jest soczewka o wdzięcznej nazwie Spring Flowers, która dodaje do Snapa mnóstwo przepięknych kwiatów w różnych kolorach. Kwiaty te są fotorealistyczne i mają efekt oddalania. Jest to dość widowiskowe i bardzo na czasie.

Wybór obiektywów, póki co jest dość ograniczony, ale Snapchat obiecuje, że nowe obiektywy AI do wideo będą pojawiały się co tydzień. Także nuda nam nie grozi. Nie wiadomo czy będzie możliwość, aby użytkownik samodzielnie tworzył własne soczewki wideo AI. Choć jest to wielce prawdopodobne, bowiem firma już teraz oferuje darmowy zestaw narzędzi Lens Studio, która pozwala na tworzenie własnych soczewek oraz filtrów twarzy, które następnie możemy udostępniać, gdzie tylko chcemy.