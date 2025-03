Siri ma problem z odpowiedzią na bardzo proste pytanie

Jaki mamy miesiąc?

Siri nadal ma problem z odpowiedzią na proste pytania typu: "jaki mamy miesiąc?". Apple niedawno potwierdziło opóźnienie nowej "bardziej spersonalizowanej Siri", która została zapowiedziana podczas ubiegłorocznej konferencji WWDC 2024. I zamiast spierać się, co jest lepsze — Apple Intelligence czy inne narzędzia AI, to zastanawiamy się, dlaczego Siri nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie.

Jak podaje 9to5mac, na Reddicie pojawiły się posty odnośnie do tego, że Siri nie radzi sobie z odpowiedzią o to, jaki mamy miesiąc. Wielu użytkowników zamiast odpowiedzi dostało informację zwrotną "Przepraszam, nie rozumiem". Rzecz jasna szybko posypały się pod adresem także inne proste pytania, na które ona wcale dobrze nie odpowiedziała. Niektórzy porównywali wyniki z wynikami innych asystentów takich, jak Gemini oraz ChatGPT i Siri wypadła dość blado, podczas gdy wszystkie inne narzędzia odpowiedziały poprawnie na te same pytania.