Samsung Wallet otworzy drzwi Toyoty. Kluczyki zostaw w domu

Koreański producent wyraźnie stara się ożywić swoja aplikację Samsung Wallet, która długi czas pozostawała w cieniu innych, podobnych rozwiązań. Niedawno apka zyskała możliwość otwierania samochodów Porsche, teraz producent nawiązał współpracę z inną, już bardziej masową marką – Toyotą.

Nowa funkcja Samsung Wallet umożliwi użytkownikom kompatybilnych smartfonów Samsung Galaxy odblokowywanie, blokowanie i uruchamianie pojazdów Toyota. Samsung wprowadza obsługę klucza cyfrowego w pojazdach japońskiej marki, począwszy od modelu RAV4 2026.



Jak to działa w praktyce? Po połączeniu kompatybilnego pojazdu marki Toyota z Samsung Wallet użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy mogą otwierać pojazd i uruchamiać go bez konieczności używania fizycznego kluczyka, dzięki technologiom transmisji ultraszerokopasmowej UWB i zbliżeniowej NFC.

Technologia UWB, standardowy protokół komunikacyjny ustanowiony przez Car Connectivity Consortium (CCC), zwiększa również ogólne bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko nieuprawnionego dostępu do pojazdu dzięki precyzyjnej i niezawodnej wymianie sygnałów radiowych. Użytkownicy urządzeń Galaxy mogą również udostępniać swoje klucze cyfrowe zaufanym osobom za pośrednictwem Samsung Wallet. Prawo dostępu można w dowolnym momencie zaktualizować lub cofnąć, co zapewnia elastyczność w przypadku gospodarstw domowych z wieloma użytkownikami pojazdu lub w razie jego czasowego użytkowania.

Klucze cyfrowe są bezpiecznie przechowywane w Samsung Wallet bezpośrednio w urządzeniu i chronione przez Samsung Knox, platformę bezpieczeństwa firmy Samsung. Spełnia ona normy certyfikacji EAL6+, zapewniając solidną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

W przypadku zagubienia czy kradzieży urządzenia zawierającego klucz cyfrowy użytkownik może zdalnie zablokować lub usunąć klucz za pomocą usługi odszukiwania Samsung Find. Dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu lub kodowi PIN Samsung Wallet zapewnia dodatkową warstwę ochrony, pomagając zapewnić bezpieczne i prywatne interakcje z pojazdem.