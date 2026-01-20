AI w smartfonie ma być niewidoczne

Technologia, o której zapomnisz

Nowe gadżety zawsze budzą wielki szum na początku. Z czasem jednak stają się dla nas oczywiste. Najlepsza technologia to taka, której nie musimy ciągle pilnować. Ma być jak prąd w gniazdku – po prostu dostępna w każdej chwili.

TM Roh z Samsunga uważa, że to samo czeka AI. Nie chodzi o to, by użytkownik wiedział, jak działa dany model. Ważne jest tylko to, czy telefon faktycznie pomaga w codziennych sprawach.

Liczy się praktyka, a nie testy

Obecnie z AI korzysta już 86% użytkowników smartfonów. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak to, by technologia rozumiała ludzkie intencje. Nie wystarczy tłumaczenie kilku głównych języków. Prawdziwa pomoc zaczyna się tam, gdzie AI radzi sobie z lokalnymi dialektami i akcentami.

Równie ważne są funkcje ułatwiające życie. Napisy w czasie rzeczywistym czy opisy obrazów to fundament nowoczesnego sprzętu. Dzięki nim technologia staje się dostępna dla każdego, bez wyjątków.

Bezpieczeństwo to podstawa

Sztuczna inteligencja zagląda do naszych zdjęć, dokumentów i finansów. To bardzo osobiste obszary życia. Ludzie boją się oddawać kontrolę, jeśli nie mają pewności, że ich dane są bezpieczne.

Dlatego prywatność nie może być tylko opcją w menu. Musi być fundamentem całego systemu. Tylko pełna kontrola nad informacjami pozwoli nam w pełni zaufać nowym rozwiązaniom.

Nadchodzi czas agentów AI

Kolejnym etapem będą cyfrowi agenci. To programy, które same wykonają za nas konkretne zadania. Nie będą tylko podawać suchych odpowiedzi. Przejmą rutynowe działania, byśmy my nie musieli o nich pamiętać.