TikTok wchodzi na Samsung Smart TV

Dzięki partnerstwu, jakie TikTok zawarł z Samsung Electronics, wszystkie najnowsze treści TikTok zostaną przeniesione na urządzenia domowe. Aplikacja TikTok będzie dostępna wyłącznie na telewizorach Samsung Smart w Europie, a z tej usługi jako pierwsi skorzystają klienci z Wielkiej Brytanii.

Nowa aplikacja została stworzona specjalnie z myślą o domowych doświadczeniach, umożliwiając oglądanie kanałów „Dla Ciebie" i „Śledzenie", a także większości lubianych i najczęściej oglądanych treści na TikToku. Treści te zostały podzielone na 12 kategorii, od gier i komedii, po jedzenie i zwierzęta. Rozrywka nie kończy się jednak na tym. Użytkownicy będą mogli również oglądać filmy #LearnOnTikTok, dzięki którym poznają najnowsze trendy na temat gotowania, porady dotyczące fitness i zabawne fakty, które TikTok ma do zaoferowania.

Zobacz: Microsoft Surface Duo w Europie już niedługo, będzie mieć ulepszonego TikToka

Zobacz: TikTok wygrał. Nie zostanie zablokowany w USA (jeszcze)

TikTok jest dostępny na wszystkich modelach telewizorów Samsung Smart z lat 2018-2020 (z wyjątkiem serii The Sero, gdzie trafi na początku przyszłego roku), w tym nagradzanych telewizorach Samsung 4K i 8K, Smart Monitor i The Premiere, a także The Frame i The Serif. Aplikację TikTok można pobrać za pośrednictwem Samsung Smart TV App Store, będzie ona również zainstalowana na wszystkich nowych telewizorach koreańskiego producenta. Co więcej, treści będą dostępne dla każdego, niezależnie od tego, czy posiada konto TikTok, czy nie.

Użytkownicy będą mogli nie tylko oglądać, ale również polubić i komentować filmy. Będą mieć również możliwość blokowania lub oznaczania filmów, które ich nie interesują. Sam TikTok natomiast, który automatycznie działa w trybie zastrzeżonym (Restricted Mode), filtruje treści, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich widzów.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uruchomić aplikację TikTok na naszych telewizorach Smart. W Samsung staramy się zapewnić naszym klientom niezrównaną ofertę treści, aby zagwarantować niekończącą się rozrywkę, a najnowszy dodatek do naszej oferty - aplikacja TikTok, zapewni zupełnie nowe wrażenia. Dzięki naszej technologii QLED, klienci będą mogli oglądać filmy TikTok na dużym ekranie o realistycznej rozdzielczości obrazu, aby zmaksymalizować swoje wrażenia z oglądania.

– powiedział Dan Hastings, dyrektor TV/AV Samsung Electronics Ltd. w Wielkiej Brytanii

Ostatni rok drastycznie zmienił nasz sposób życia, pracy i zabawy. Większość z nas spędza więcej czasu w domu, oglądając telewizję z bliskimi i korzystając z treści, które bawią i edukują, szczególnie na smartfonach. To skłoniło nas do refleksji nad tym, w jaki sposób możemy wnieść kreatywność i radość z TikTok do życia jeszcze większej liczby osób w całej Wielkiej Brytanii. Nasza nowa aplikacja TikTok docierając do milionów właścicieli telewizorów Samsung, da im dostęp do naszych modnych trików kulinarnych, skeczy komediowych, wyzwań i wielu innych - prosto z salonu, w całym kraju.

– dodał Rich Waterworth, Dyrektor Generalny TikToka w Wielkiej Brytanii

Zobacz: Messenger i Instagram bez niektórych opcji. Facebook je wyłącza z powodu unijnej dyrektywy

Zobacz: Huawei: benefity za integrację aplikacji z HMS oraz nawet 1000 euro dla niezależnych twórców gier

Ankieta Czy zdarza Ci się korzystać z aplikacji TikTok? Tak, regularnie Tak, od czasu do czasu Nie TikTok? A co to takiego?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TikTok