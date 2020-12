Huawei: benefity za integrację aplikacji z HMS oraz nawet 1000 euro dla niezależnych twórców gier

Huawei przygotował specjalny pakiet promocyjny dla twórców aplikacji z sektora e-commerce, który ma ich zachęcić do integrowania swoich produktów z Huawei Mobile Services. Deweloperzy, którzy zrobią to do końca roku, będą mieli szansę otrzymać specjalny pakiet korzyści, w tym banery na stronie głównej AppGallery, specjalne miejsce w zakładce Kolekcje, czy reklamy o wartości nawet 2500 euro.

Benefity za integrację aplikacji z Huawei Mobile Services

Aby powalczyć o pakiet promocyjny, wystarczy do 31 grudnia 2020 roku zintegrować swoją aplikację z HMS lub zadeklarować jej integrację, zgłaszając to pod tym adresem. Każda zgłoszona aplikacja będzie analizowana i oceniana, a pakiet korzyści otrzymają wybrane aplikacje.

Benefity obejmują pozycjonowanie w popularnej zakładce „Kolekcje” w AppGallery, banery na stronie głównej, możliwość oferowania klientom specjalnych ofert w zakładce „Prezenty”, czy dostęp do notyfikacji push, które pozwolą informować klientów o najważniejszych informacjach o aplikacji. Na twórców czeka też profesjonalny zespół techniczny, który poprowadzi przez każdy etap integracji, wsparcie zespołu zajmującego się biznesowym aspektem (dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz wsparcie marketingowe w postaci 5 lub 10 dni darmowych reklam o wartości nawet 250 euro za dzień). Dodatkowo, deweloperzy mogą zatrzymać aż 90% przychodów pochodzących z kliknięć w reklamy.

Chcemy pobudzić firmy i twórców aplikacji, szczególnie z branży handlu internetowego, do przyspieszenia wdrażania aplikacji do AppGallery i integrowania ich z HMS. Użytkownicy AppGallery szukają nowych aplikacji, które dzięki odpowiedniej ich ekspozycji i promocji, staną się bardziej widoczne.

– powiedział Wang Heng, wiceprezes ds. Global Partnerships i Eco-Development w Huawei Consumer Business Group w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich

Nawet 1000 euro na promocję dla niezależnych twórców gier

Aby powalczyć o nagrodę, niezależni twórcy i małe studia deweloperskie muszą założyć konto Huawei Developer, a następnie przesłać swoje gry do AppGallery poprzez Unity Distribution Portal do 24 grudnia tego roku. 30 najlepszych, niezależnych twórców gier otrzyma grant Huawei Ad Platform o wartości 1000 euro oraz wsparcie pierwszej kampanii promującej produkt. Najciekawsze gry zostaną włączone również do specjalnej sekcji „Gry Indie” w sklepie AppGallery, a także otrzymają wsparcie techniczne w wersji VIP w trakcie procesu integracji aplikacji oraz 85% udziału w zyskach z zakupów przeprowadzonych w aplikacji przez pierwsze 2 lata.

To ważny krok w procesie wspierania i inwestowania w społeczność deweloperską, istotną dla Huawei od samego początku rozwoju AppGallery. Branża gier mobilnych od kilku lat notuje potężny wzrost i cieszymy się, że możemy wesprzeć niezależnych twórców i studia we wprowadzaniu na rynek nowych gier.

– powiedział dr Jaime Gonzalo, wiceprezes w Huawei Consumer Mobile Services w Europie

Unity Distribution Portal to jeden z głównych partnerów AppGallery. To uznana na całym świecie platforma dla małych i dużych producentów aplikacji mobilnych, która umożliwia łatwiejsze składanie, przesyłanie i monitorowanie gier, a także dołączenie do globalnej społeczności gamingowej oraz rozwój możliwości małych studiów deweloperskich.

Źródło tekstu: Huawei