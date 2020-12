Microsoft Surface Duo w Europie już niedługo, będzie mieć ulepszonego TikToka

Microsoft Surface Duo co prawda wreszcie zadebiutował, zrobił jednak tylko na terenie USA. Na urządzenie nadal czekają Europejczycy.

Microsoft Surface Duo to telefon, który powstawał w wielkich bólach. Prace nad nim trwały całe lata, a w ich trakcie urządzenie kilkukrotnie zmieniało swoją nazwę. W końcu jednak telefon pojawił się właśnie w tym roku. Jest on jednak dostępny wyłącznie na terenie USA. Pierwszy smartfon Microsoftu z Androidem opuści ojczysty rynek swojego twórcy już na początku 2021. Wtedy Microsoft Surface Duo trafi bowiem do Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Microsoft bardzo chce skusić do kupna swojego produktu młodzież. W tym celu firma współpracowała z chińskim ByteDance.

Efektem tej kooperacji jest specjalna wersja aplikacji TikToka. Pozwala ona na przeglądanie komentarzy i profili na jednym ekranie i oglądaniu nagrań na drugim wyświetlaczu. TikTok to ostatnio najpopularniejsza i najbardziej dochodowa aplikacja na świecie, nie dziwi zatem skupienie na akurat tym chińskim produkcie. Przypomnijmy też specyfikację telefonu: urządzenie ma Snapdragona 855, 6 GB RAM i akumulator o pojemności 3577 mAh. Przekątna wynosi 5,6 cala w przypadku jednego ekranu i 8,1 cala w przypadku pracy z dwoma.

Źródło tekstu: windows.com, gsmarena, wł