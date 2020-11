Salesforce ostrzy zęby na Slack. Ile chce dać?

Slack to platforma komunikacyjna, które znajduje zastosowanie w wielu obszarach biznesu. Używamy jej też na co dzień w TELEPOLIS. Wkrótce może zmienić właściciela - trwają rozmowy nad przejęciem przez Salesforce.

Salesforce to gigant w sektorze CRM. Pierwsze pogłoski o tym, ze chce przejąć Slack, pojawiły się pod koniec ubiegłego tygodnia, a teraz od plotek huczy cała prasa branżowa. Tym bardziej, że akcje Slacka na giełdzie podskoczyły o 38%, zaś Salesforce spadły o 5%. W chwili obecnej wartość Slacka wyceniana jest na 17 miliardów dolarów, co oznacza, że potencjalny nabywca powinien wyłożyć około 20 miliardów. Dla Salesforce nie powinno być to problemem. W 2018 firma przejęła MuleSoft za 6,5 mld dolarów, co pomogło jej w rozwoju aplikacji chmurowych. Rok później nabyła Tableau za 15,3 mld.

Potencjalne nabycie Slacka za 20 miliardów może być jedną z największych transakcji w branży IT. Nie będzie jednak rekordowe - w 2019 roku IBM kupiło Red Hat za 34 miliardy, Microsoft zapłacił w 2016 za LinkedIn 27 mld, zaś Facebook nabył WhatsApp za 19 mld. Slack jest łakomym kąskiem dla każdej firmy - dziennie odnotowuje się co najmniej 12 milionów aktywnych użytkowników usługi. W 2019 roku jeden z jego menadżerów powiedział, że największą konkurencją dla Slacka jest Teams. A co ciekawe - również Microsoft był zainteresowany wykupieniem firmy. W 2016 roku oferował za niego 8 miliardów dolarów. A ponieważ do transakcji nie doszło, Microsoft stworzył... Teams.

Jak na razie ani Slack, ani Salesforce nie wydały oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Gdyby doszło do przejęcia, miałoby to niemały wpływ na rynek komunikacyjny. Potencjalnych scenariuszy jest kilka, ale zaczekajmy na fakty.

Źródło tekstu: CNBC