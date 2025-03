Robisz dużo notatek? Docenisz tę nowość w popularnej apce Google

Szybsze tworzenie notatek w Google Keep

Aplikacja Google Keep na Androida ułatwia tworzenie nowych dodatek. Najnowsza aktualizacja wprowadza ważne ułatwienie. Jest ona związana z wprowadzonym w listopadzie 2024 roku odświeżonym "pływającym przyciskiem". Miał on aż cztery przydatne opcje, ale w praktyce wyszło, że spowolnił proces tworzenia notatek, bo zamiast jednego przyciśnięcia, potrzeba było aż dwóch. Teraz przy nowym uaktualnieniu pływający przycisk pozwala szybko stworzyć nową notatkę, co znacznie przyspiesza tworzenie zapisek. Google Keep od teraz umożliwia skonfigurowanie pływającego przycisku w taki sposób, że pojedyncze jego przyciśnięcie może utworzyć nową notatkę.