Miał być prezent od T-Mobile, dziś z konta znikło 988 zł
Nieco ponad rok temu wystartowała świetna promocja T-Mobile. Ulga była wielka, ale teraz z kont znikają pieniądze — nawet 988 zł za jednym razem.
Rok Perplexity za darmo... a potem?
W 2025 roku moda na AI wybuchła już na całego, a multiagent Perplexity, korzystający z wielu ChatBotów w tym samym czasie i wyjątkowo dobrze dbający o weryfikację faktów był dla wielu osób smakowitym kąskiem. Nie dziwi więc fakt, że gdy T-Mobile zaoferował swoim klientom kody na bezpłatną, 12-miesięczną subskrypcję na Perplexity Pro, do Magenta Moments zaczęły dobijać się tłumy.
Co sprytniejsi, uwiązani umowami innych operatorów, nawet nie kupowali startera oferty na kartę, tylko korzystali z oferty Testuj przez miesiąc, dającej darmowy miesięczny dostęp do nielimitowanego Internetu. Po aktywacji wystarczyło zainstalować eSIM w telefonie i już można było dostać się do Magenta Moments, by nie płacąc zupełnie nic dostać kod na Perplexity Pro.
I nagle bez słowa z konta znika 988 zł
O ile w sklepach z aplikacjami Google Play i Apple AppStore jesteśmy informowani, że zbliża się pobranie opłaty za subskrypcję, o tyle już w przypadku innych platform jest samowolka. Sam zauważyłem, że automatycznie przedłużyła mi się płatna subskrypcja Perplexity Pro dopiero po próbie pobrania opłaty. Byłem na tyle sprytny, że skorzystałem z jednorazowej karty płatniczej w Revolucie, a do tego moje obciążenie dotyczyło jedynie opłaty miesięcznej.
Płatność 24,60 USD na rzecz Perplexity AI, Inc nie powiodła się.
Gorzej sprawa wygląda u znajomych osób, które podały dane do aktywnej wciąż karty. Dzisiaj przerażona / zdenerwowana koleżanka napisała na grupowym czacie, że z konta znikło jej nagle aż 988 zł z tytułu rocznej subskrypcji. Rok temu skorzystała z promocji T-Mobile i liczyła na to, że dostanie jakieś powiadomienie, zanim Perplexity pobierze środki. Podobnie jednak jak u mnie, nie było żadnego e-maila czy monitu w samej aplikacji.
Masz 14 dni, a Perplexity nie robi problemów
W przypadku Unii Europejskiej Perplexity daje 14 dniowy na domaganie się zwrotu za subskrypcję. Dotyczy to zarówno subskrypcji rocznej, jak i miesięcznej. Aby domagać się zwrotu należy na stronie WWW Perplexity wejść w zakładkę „Manage Subscription", a następnie wybrać „Cancel Plan”. Opcja zwrotu powinna być możliwa do wybrania w potwierdzeniu anulowania subskrypcji.
U mnie czegoś takiego jednak nie było widać i skorzystałem z czatu z konsultantem, dostępnego w Settings. Próby obciążenia konta zostały wyłączone w ciągu niespełna godziny. Alternatywnie można napisać e-mail z konta, do którego jest przypisana usługa na adres [email protected]
Warto w tym miejscu podkreślić, że to w Perplexity kuleje komunikacja na temat subskrypcji, a nie w samym T-Mobile, który przygotował dla swoich klientów atrakcyjny prezent. Sieć T-Mobile nie jest tutaj operatorem płatności i nie ciążyły na niej żadne dodatkowe obowiązki.