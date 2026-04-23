Miał być prezent od T-Mobile, dziś z konta znikło 988 zł

Nieco ponad rok temu wystartowała świetna promocja T-Mobile. Ulga była wielka, ale teraz z kont znikają pieniądze — nawet 988 zł za jednym razem.

Lech Okoń (LuiN)
17:06

Rok Perplexity za darmo... a potem?

W 2025 roku moda na AI wybuchła już na całego, a multiagent Perplexity, korzystający z wielu ChatBotów w tym samym czasie i wyjątkowo dobrze dbający o weryfikację faktów był dla wielu osób smakowitym kąskiem. Nie dziwi więc fakt, że gdy T-Mobile zaoferował swoim klientom kody na bezpłatną, 12-miesięczną subskrypcję na Perplexity Pro, do Magenta Moments zaczęły dobijać się tłumy.

Co sprytniejsi, uwiązani umowami innych operatorów, nawet nie kupowali startera oferty na kartę, tylko korzystali z oferty Testuj przez miesiąc, dającej darmowy miesięczny dostęp do nielimitowanego Internetu. Po aktywacji wystarczyło zainstalować eSIM w telefonie i już można było dostać się do Magenta Moments, by nie płacąc zupełnie nic dostać kod na Perplexity Pro.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.3" 120Hz Tytan biały (CPO) 2x eSIM
0 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny 2x eSIM
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Advertisement

I nagle bez słowa z konta znika 988 zł

O ile w sklepach z aplikacjami Google Play i Apple AppStore jesteśmy informowani, że zbliża się pobranie opłaty za subskrypcję, o tyle już w przypadku innych platform jest samowolka. Sam zauważyłem, że automatycznie przedłużyła mi się płatna subskrypcja Perplexity Pro dopiero po próbie pobrania opłaty. Byłem na tyle sprytny, że skorzystałem z jednorazowej karty płatniczej w Revolucie, a do tego moje obciążenie dotyczyło jedynie opłaty miesięcznej.

Płatność 24,60 USD na rzecz Perplexity AI, Inc nie powiodła się.

- spostrzegłem w mailu

Gorzej sprawa wygląda u znajomych osób, które podały dane do aktywnej wciąż karty. Dzisiaj przerażona / zdenerwowana koleżanka napisała na grupowym czacie, że z konta znikło jej nagle aż 988 zł z tytułu rocznej subskrypcji. Rok temu skorzystała z promocji T-Mobile i liczyła na to, że dostanie jakieś powiadomienie, zanim Perplexity pobierze środki. Podobnie jednak jak u mnie, nie było żadnego e-maila czy monitu w samej aplikacji.

Masz 14 dni, a Perplexity nie robi problemów

W przypadku Unii Europejskiej Perplexity daje 14 dniowy na domaganie się zwrotu za subskrypcję. Dotyczy to zarówno subskrypcji rocznej, jak i miesięcznej. Aby domagać się zwrotu należy na stronie WWW Perplexity wejść w zakładkę „Manage Subscription", a następnie wybrać „Cancel Plan”. Opcja zwrotu powinna być możliwa do wybrania w potwierdzeniu anulowania subskrypcji.

U mnie czegoś takiego jednak nie było widać i skorzystałem z czatu z konsultantem, dostępnego w Settings. Próby obciążenia konta zostały wyłączone w ciągu niespełna godziny. Alternatywnie można napisać e-mail z konta, do którego jest przypisana usługa na adres [email protected] 

Warto w tym miejscu podkreślić, że to w Perplexity kuleje komunikacja na temat subskrypcji, a nie w samym T-Mobile, który przygotował dla swoich klientów atrakcyjny prezent. Sieć T-Mobile nie jest tutaj operatorem płatności i nie ciążyły na niej żadne dodatkowe obowiązki.

T-Mobile Magenta Moments perplexity niechciana opłata zwrot za perplexity opłata za perplexity
