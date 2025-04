OpenAI zmienia kurs. Nadchodzi nowy otwarty model AI

Sspołeczność zaproszona do współpracy

Sygnałem nadchodzących zmian jest ankieta, którą OpenAI niedawno opublikowało na swojej stronie . Firma zwraca się w niej bezpośrednio do deweloperów i szerszej społeczności AI, prosząc o opinie na temat potencjalnego otwartego modelu. Wśród pytań znalazły się między innymi: "Co chcielibyście zobaczyć w modelu open-weight od OpenAI?" oraz "Z jakich otwartych modeli korzystaliście w przeszłości?" .

Czego spodziewać się po nowym modelu?

Według dostępnych informacji, nowy otwarty model AI ma oferować możliwości rozumowania porównywalne z wewnętrznym modelem OpenAI o nazwie "o3-mini". Sugeruje to, że choć nie będzie to najpotężniejsze narzędzie w arsenale firmy, to jednak zaoferuje znaczące możliwości i szybkość działania. Co kluczowe, nowy model nie zastąpi głównej, zamkniętej linii produktów GPT (jak GPT-4 czy jego następcy), lecz będzie stanowił dla niej alternatywę. Zgodnie z praktyką firmy, przed oficjalnym wdrożeniem możemy spodziewać się udostępnienia wersji demonstracyjnych.