Nowość w mObywatelu. Skorzysta większość Polaków

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe możliwości dla aplikacji mObywatel. Skorzysta wielu Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
07:39
Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nie ma on nic wspólnego z technologiami, to w rzeczywistości dotyczy aplikacji mObywatel. To część pakietu deregulacyjnego.

Nowość w aplikacji mObywatel

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie kilku nowości do aplikacji mObywatel. Przede wszystkim nowelizacja ustawy pozwoli na samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ma to się odbywać właśnie za pośrednictwem rządowej aplikacji, co dla wielu Polaków byłoby ogromnym ułatwieniem i skróceniem ścieżki formalnej.

Aplikacja jest stale rozwijana i dodawane są do niej nowe usługi, co powoduje konieczność wskazania nowych rejestrów, z których użytkownik będzie mógł pobrać dotyczące go dane i informacje.

czytamy w ocenie skutków regulacji.

Jednak na tym przewidywane nowości się nie kończą. Rząd chce też, aby Polacy mogli przez mObywatela pozyskiwać dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Ma to dotyczyć między innymi podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, ale też stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Takie informacje będziemy mogli pobierać tylko w przypadku podmiotów, z którymi jest powiązany nasz numer PESEL.

Image
telepolis
Krajowy Rejestr Sądowy mObywatel nowości mObywatel nowa usługa mObywatel Księgi Wieczyste mObywatel Krajowy Rejestr Sądowy
Zródła zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Bankier.pl