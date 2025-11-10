Nowość w mObywatelu. Skorzysta większość Polaków
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe możliwości dla aplikacji mObywatel. Skorzysta wielu Polaków.
Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nie ma on nic wspólnego z technologiami, to w rzeczywistości dotyczy aplikacji mObywatel. To część pakietu deregulacyjnego.
Nowość w aplikacji mObywatel
Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie kilku nowości do aplikacji mObywatel. Przede wszystkim nowelizacja ustawy pozwoli na samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ma to się odbywać właśnie za pośrednictwem rządowej aplikacji, co dla wielu Polaków byłoby ogromnym ułatwieniem i skróceniem ścieżki formalnej.
Aplikacja jest stale rozwijana i dodawane są do niej nowe usługi, co powoduje konieczność wskazania nowych rejestrów, z których użytkownik będzie mógł pobrać dotyczące go dane i informacje.
Jednak na tym przewidywane nowości się nie kończą. Rząd chce też, aby Polacy mogli przez mObywatela pozyskiwać dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Ma to dotyczyć między innymi podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, ale też stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Takie informacje będziemy mogli pobierać tylko w przypadku podmiotów, z którymi jest powiązany nasz numer PESEL.