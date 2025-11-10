Nowość w mObywatelu. Skorzysta większość Polaków

Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nie ma on nic wspólnego z technologiami, to w rzeczywistości dotyczy aplikacji mObywatel. To część pakietu deregulacyjnego.

Nowość w aplikacji mObywatel

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie kilku nowości do aplikacji mObywatel. Przede wszystkim nowelizacja ustawy pozwoli na samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ma to się odbywać właśnie za pośrednictwem rządowej aplikacji, co dla wielu Polaków byłoby ogromnym ułatwieniem i skróceniem ścieżki formalnej.

Aplikacja jest stale rozwijana i dodawane są do niej nowe usługi, co powoduje konieczność wskazania nowych rejestrów, z których użytkownik będzie mógł pobrać dotyczące go dane i informacje. czytamy w ocenie skutków regulacji.