Nieznana historia sprzed 30 lat. W 10 dni zrewolucjonizował internet

Pewne technologie są tak rozpowszechnione, że już od dawna bierzemy je za pewnik. Tymczasem 30 lat temu internet nie był tak bardzo ukształtowany jak teraz. Jego obecną formę w dużej mierze zawdzięczamy jednemu z programistów, który miał szalony pomysł – i zrealizował go w zaledwie 10 dni.

Narodziny JavaScriptu w 10 dni

Brendan Eich, bo o nim mowa, chciał stworzyć język skryptowania stron internetowych, który sprawiłby, że byłyby one interaktywne, lekkie i atrakcyjne w wyglądzie zarówno dla profesjonalnych projektantów stron, jak i programistów-amatorów. Tym językiem okazał się być JavaScript, który powstał w szalonym 10-dniowym sprincie w 1995 r., kiedy Eich pracował dla Netscape.

JavaScript oczywiście nie był tworem całkowicie autorskim, choć jego świeża składnia podobała się zarządowi Netscape. Znajdziemy w nim jednak ślady z języków Scheme i Self. Owoce pracy Eicha zasilają 98,9 procent wszystkich stron internetowych z kodem po stronie klienta. JavaScript stanowi podwaliny architektury backend serwerów, aplikacji mobilnych, programów desktopowych i wielu innych.

Niestety, te garażowe warunki, w których powstał JavaScript sprawiły, że są w nim pewne dziwne przypadłości, na które deweloperzy narzekają po dziś dzień. Oryginalny design Eicha został poddany wielu modyfikacjom przez Netscape i wydano go w stanie dalekim od ideału.

Nawet Bill Gates ciągle narzekał, że Netscape nieustannie zmienia JavaScript – wspomina Eich na jednym z wpisów na swoim blogu z 2011 r. Popchnęło to Microsoft do stworzenia swojej własnej wersji JavaScript, zwanej JScript dla Internet Explorera. I to właśnie tłumaczy, dlaczego przez tyle lat było w tym temacie tak wiele niekompatybilności z przeglądarkami, z czym zmagali się deweloperzy stron i aplikacji internetowych.