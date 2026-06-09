mObywatel z taką nowością. Nikt nnie pytał, wszyscy skorzystają

Aplikacja mObywatel jest nieustannie ulepszana, a co kilka czy kilkanaście dni pojawiają się w niej nowe dokumenty i funkcje. Coraz trudniej do wszystkich dotrzeć, ale tu z pomocą przychodzi nowa wyszukiwarka, właśnie udostępniona użytkownikom.

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Nowe narzędzie pomoże szybko odnaleźć zarówno usługi, funkcje, jak i dokumenty w mObywatelu.

Jak działa? To proste. Wpisujesz nazwę lub interesujący Cię wyraz, a wyszukiwarka wyświetli najlepiej dopasowane wyniki. W jednym miejscu zyskujesz łatwy dostęp do całej zawartości aplikacji. To jeszcze większa wygoda w korzystaniu z mObywatela – wyjaśniają twórcy aplikacji.

Wyszukiwarka jest nowym rozwiązaniem, z którego skorzysta każdy użytkownik aplikacji. Wystarczy wybrać przycisk Szukaj z dolnego paska menu. Aplikacja wyświetli aktywny pasek wyszukiwarki, w który wpisuje się konkretne nazwy. Poniżej wyświetlane są polecane nowości w aplikacji i popularne usługi. Dzięki temu użytkownik może być na bieżąco z najważniejszymi zastosowaniami mObywatela.