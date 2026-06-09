Aplikacje

mObywatel z taką nowością. Nikt nnie pytał, wszyscy skorzystają

mObywatel intensywnie się rozwija, przybywa funkcji i coraz trudniej się w tym wszystkim połapać. Na szczęście twórcy aplikacji o tym pomyśleli i dodali do aplikacji nową wyszukiwarkę. Dzięki temu narzędziu każdy odnajdzie się wśród dokumentów i usług. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 09 CZE 2026
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mObywatel z taką nowością. Nikt nnie pytał, wszyscy skorzystają
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Aplikacja mObywatel jest nieustannie ulepszana, a co kilka czy kilkanaście dni pojawiają się w niej nowe dokumenty i funkcje. Coraz trudniej do wszystkich dotrzeć, ale tu z pomocą przychodzi nowa wyszukiwarka, właśnie udostępniona użytkownikom.

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Nowe narzędzie pomoże szybko odnaleźć zarówno usługi, funkcje, jak i dokumenty w mObywatelu. 

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Jak działa? To proste. Wpisujesz nazwę lub interesujący Cię wyraz, a wyszukiwarka wyświetli najlepiej dopasowane wyniki. W jednym miejscu zyskujesz łatwy dostęp do całej zawartości aplikacji. To jeszcze większa wygoda w korzystaniu z mObywatela

– wyjaśniają twórcy aplikacji. 

Wyszukiwarka jest nowym rozwiązaniem, z którego skorzysta każdy użytkownik aplikacji. Wystarczy wybrać przycisk Szukaj z dolnego paska menu. Aplikacja wyświetli aktywny pasek wyszukiwarki, w który wpisuje się konkretne nazwy. Poniżej wyświetlane są polecane nowości w aplikacji i popularne usługi. Dzięki temu użytkownik może być na bieżąco z najważniejszymi zastosowaniami mObywatela. 

Co ważne, nie trzeba wpisywać całej nazwy poszukiwanej usługi. Wystarczy jeden wyraz, żeby zobaczyć listę pasujących wyników. Ponadto wyszukiwarka zapamiętuje ostatnio wybierane usługi. Dzięki temu w każdej chwili można szybko do nich wrócić.

Zobacz: mObywatel ma już 12 milionów użytkowników. Polacy uwielbiają jedną funkcję

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mObywatel