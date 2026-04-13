Popularna aplikacja na Androida kończy żywot. Tym razem już na dobre

Wprowadzony w 2022 roku Outlook Lite był odpowiedzią na potrzeby posiadaczy słabszych smartfonów oraz osób borykających się z wolnymi sieciami mobilnymi. Aplikacja wymagała urządzeń z zaledwie 1 GB pamięci RAM, a jej plik instalacyjny ważył skromne 5 MB. Użytkownicy zyskiwali mniejsze zużycie baterii i płynniejsze działanie, ale musieli pogodzić się z brakiem zaawansowanych funkcji znanych z pełnej wersji klienta. W zeszłym roku Microsoft chwalił się przekroczeniem bariery 10 milionów pobrań. Jak widać, to najwyraźniej za mało, by utrzymać projekt przy życiu.

Outlook Lite – to już definitywny koniec

Proces uśmiercania aplikacji rozpoczął się 6 października 2025 roku. To właśnie wtedy Microsoft usunął ją ze sklepu i zablokował nowym osobom możliwość instalacji. Dotychczasowi posiadacze mogli jednak nadal z niej korzystać bez większych przeszkód. Teraz klamka ostatecznie zapadła. Jak wynika z komunikatu w Microsoft 365 Message Center, Outlook Lite przestanie całkowicie działać 25 maja 2026 roku.

Co to oznacza w praktyce dla użytkowników, którzy wciąż mają tę aplikację na swoich telefonach? Po 25 maja program utraci możliwość łączenia się ze skrzynką pocztową i synchronizacji nowych wiadomości. Same e-maile są oczywiście w pełni bezpieczne, jednak aby uzyskać do nich dostęp ze smartfonu, konieczna będzie przesiadka na główną aplikację Microsoft Outlook Mobile.