Aplikacje

Popularna aplikacja na Androida zniknie za 3 tygodnie

Chociaż w zeszłym roku Microsoft celebrował 10 mln pobrań swojej aplikacji na Androida, to teraz firma zdecydowała o jej wyłączeniu. Użytkownikom zostały 3 tygodnie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:09
0
Microsoft w ostatnim czasie robi czystki w swoich szeregach. Jednak tym razem nie chodzi o kolejne zwolnienia, a aplikacje i usługi. Firma z Redmond zrezygnowała już z Lens oraz wtyczki Editor. Teraz podobny los czeka Outlook Lite.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec Outlook Lite

Aplikacja Outlook Lite została wprowadzona w 2022 roku. Jak sama nazwa wskazuje jest to lżejsza wersja zwykłego Outlooka, która oferowała podstawowe funkcje w zamian za mniejsze zużycie baterii. W zeszłym roku Microsoft chwalił się, że została ona pobrana już 10 mln razy. To najwyraźniej za mało, bo firma zdecydowała się o wyłączeniu aplikacji.

Microsoft poinformował, że aplikacja Outlook Lite zniknie ze Sklepu Play już 6 października 2025 roku. W niektórych regionach appka już nie jest dostępna. Na szczęście osoby, które mają ją zainstalowaną i wciąż z niej korzystają, mają trochę więcej czasu niż te 3 tygodnie na znalezienie alternatywy. Po 6 października aplikacja jeszcze przez jakiś czas będzie działać, ale w niedalekiej przyszłości zostanie całkowicie wyłączona.

Aplikacja Outlook Lite zostanie wycofana, abyśmy mogli skoncentrować nasze inwestycje na aplikacji Outlook Mobile, naszym flagowym produkcie dla systemu Android, który zapewnia lepszą funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zalecamy przejście na aplikację Outlook Mobile, która będzie nadal rozwijana i wspierana.

poinformował Microsoft.

Firma z Redmond oczywiście proponuje im przerzucenie się na zwykłego Outlooka.

telepolis
