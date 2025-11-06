Mapy Google zmieniają zasady gry. To największa rewolucja do lat

Google zapowiada dużą aktualizację Map Google. Aplikacja zostanie wzbogacona i ważną nowość, dzięki której obsługa będzie znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza, szczególnie w trakcie jazdy samochodem.

Mapy Google z ważną nowością

Tą nowością jest integracja Map Google ze sztuczną inteligencją Gemini. Wiem, jak niektórzy podchodzą do wciskanego nam wszędzie AI. Też nie zawsze mi się to podoba. Jednak w przypadku nawigacji to akurat mechanizm, który ma akurat mnóstwo sensu.

Przede wszystkim mocniejsza integracja z Gemini pozwoli na bezdotykową obsługę nawigacji w trakcie jazdy. Weźmy na przykład sytuację, w której zgłodniejesz na trasie. W takim wypadku, korzystając z Map Google, możesz zapytać AI o najlepsze restauracje w pobliżu. Zapytanie można uszczegółowić i np. poprosić o propozycje wegańskie. Tak samo możesz zapytać o najbliższą stację benzynową, jeśli samochód pokaże, że jedziesz już na rezerwie.

Nowość dostępna będzie na wszystkich rynkach, gdzie dostępne jest Gemini, czyli także w Polsce. Pojawi się zarówno w Mapach Google w wersji na Androida, jak i iOS.

Poza tym Gemini w Mapach Google można też zintegrować z Kalendarzem i dodawać ważne wydarzenia w trakcie jazdy. Bez konieczności sięgania po telefon. Google twierdzi też, że w trakcie jazdy możemy nawet zapytać o najważniejsze informacje z ostatnich godzin. AI nam je poda. Znowu bez użycia rąk, czyli w sposób stosunkowo bezpieczny.

Nowości nie dla Polaków

Google wprowadza też kilka innych usprawnień do Map Google, ale będą one na razie dostępne tylko w USA. To między innymi dokładniejsze wytyczne. Zamiast "skręć w prawo za 500 metrów" użytkownicy mogą usłyszeć "skręć w prawo za 500 metrów, za restauracją...". Dzięki temu wskazówki mają być dokładniejsze.

Wreszcie Amerykanie mają być informowani o ewentualnych przeszkodach na drodze oraz korkach nawet wtedy, gdy w danym momencie nie korzystają aktywnie z nawigacji.