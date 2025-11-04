Mapy Google z nowością, która trochę cieszy i trochę przeraża

Nowa funkcja wykorzystuje dwie rzeczy: AI, oraz nasz samochód. Jeśli więc Android Auto w Twoim samochodzie nie istnieje, to na pewno z niej nie skorzystasz. Jeśli zaś jest obecne... to w sumie też nie, bo wymaga nie tylko obecności czujników takich, jak kamera w samochodzie, ale także możliwości ich integracji ze smartfonem. Obecnie jedynym pojazdem, który to obsługuje, jest Polestar 4. Tu warto dodać, że Polestar i Google współpracują od lat i to właśnie samochody tej marki zwykle jako pierwsze dostają innowacyjne funkcje.

Mapy Google widzą pasy

Co jednak nowa funkcja oferuje? Otóż Mapy Google widza sytuację na drodze, oraz to, na którym pasie jesteśmy. I tak jedziemy sobie przepisowo z prawej strony, ale wkrótce czeka nas skręt w lewo? Mapy Google dadzą nam znać, że powinniśmy zmienić pas, tak aby go nie ominąć. Czy traktuje to trochę kierowcę jak kogoś, kto nie potrafi czytać znaków, lub ich nie rozumie i średnio orientuje się w tym, co dzieje się na drodze? Oczywiście, że tak.

To jednak nie koniec. Mapy Google na ekranie podświetlają dokładnie który pas możemy zająć uwzględniając ruch na drodze, oraz to, dokąd chcemy jechać, bo przecież nie widzimy przez szybę tego, co się dzieje. I chociaż brzmi to tak, jakbym narzekał, to... jestem jak najbardziej na tak, za wprowadzeniem takiej funkcjonalności.