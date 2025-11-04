Mapy Google z nowością, która trochę cieszy i trochę przeraża
Mapy Google staną się jeszcze dokładniejsze, chociaż nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić.
Nowa funkcja wykorzystuje dwie rzeczy: AI, oraz nasz samochód. Jeśli więc Android Auto w Twoim samochodzie nie istnieje, to na pewno z niej nie skorzystasz. Jeśli zaś jest obecne... to w sumie też nie, bo wymaga nie tylko obecności czujników takich, jak kamera w samochodzie, ale także możliwości ich integracji ze smartfonem. Obecnie jedynym pojazdem, który to obsługuje, jest Polestar 4. Tu warto dodać, że Polestar i Google współpracują od lat i to właśnie samochody tej marki zwykle jako pierwsze dostają innowacyjne funkcje.
Mapy Google widzą pasy
Co jednak nowa funkcja oferuje? Otóż Mapy Google widza sytuację na drodze, oraz to, na którym pasie jesteśmy. I tak jedziemy sobie przepisowo z prawej strony, ale wkrótce czeka nas skręt w lewo? Mapy Google dadzą nam znać, że powinniśmy zmienić pas, tak aby go nie ominąć. Czy traktuje to trochę kierowcę jak kogoś, kto nie potrafi czytać znaków, lub ich nie rozumie i średnio orientuje się w tym, co dzieje się na drodze? Oczywiście, że tak.
To jednak nie koniec. Mapy Google na ekranie podświetlają dokładnie który pas możemy zająć uwzględniając ruch na drodze, oraz to, dokąd chcemy jechać, bo przecież nie widzimy przez szybę tego, co się dzieje. I chociaż brzmi to tak, jakbym narzekał, to... jestem jak najbardziej na tak, za wprowadzeniem takiej funkcjonalności.
Widziałem już zbyt wiele osób, które w ostatniej chwili, pchając się innym pod maskę, desperacko próbują zmienić pas, aby nie ominąć zjazdu. Taka opcja naprawdę może realnie podnieść bezpieczeństwo na drodze. Czy to przełoży się na gorsze umiejętności orientacji w terenie podczas jazdy? Tak, jednak technologia to będzie kompensowała. Nie każdy przecież musi być mistrzem kierownicy, a podstawową zasadą ruchu drogowego jest to, żeby każdy dojechał bezpiecznie na miejsce. To, czy sobie poradziłby bez komputera prowadzącego go za rączkę, czy też nie, nie ma tu znaczenia.