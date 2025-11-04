Aplikacje

Mapy Google z nowością, która trochę cieszy i trochę przeraża

Mapy Google staną się jeszcze dokładniejsze, chociaż nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:14
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Mapy Google z nowością, która trochę cieszy i trochę przeraża

Nowa funkcja wykorzystuje dwie rzeczy: AI, oraz nasz samochód. Jeśli więc Android Auto w Twoim samochodzie nie istnieje, to na pewno z niej nie skorzystasz. Jeśli zaś jest obecne... to w sumie też nie, bo wymaga nie tylko obecności czujników takich, jak kamera w samochodzie, ale także możliwości ich integracji ze smartfonem. Obecnie jedynym pojazdem, który to obsługuje, jest Polestar 4. Tu warto dodać, że Polestar i Google współpracują od lat i to właśnie samochody tej marki zwykle jako pierwsze dostają innowacyjne funkcje. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Mapy Google widzą pasy

Co jednak nowa funkcja oferuje? Otóż Mapy Google widza sytuację na drodze, oraz to, na którym pasie jesteśmy. I tak jedziemy sobie przepisowo z prawej strony, ale wkrótce czeka nas skręt w lewo? Mapy Google dadzą nam znać, że powinniśmy zmienić pas, tak aby go nie ominąć. Czy traktuje to trochę kierowcę jak kogoś, kto nie potrafi czytać znaków, lub ich nie rozumie i średnio orientuje się w tym, co dzieje się na drodze? Oczywiście, że tak.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja do samochodów i ciężarówek TOMTOM GO Expert 7 Plus HD 7" Świat, satelitarna, sterowanie głosem
Nawigacja do samochodów i ciężarówek TOMTOM GO Expert 7 Plus HD 7" Świat, satelitarna, sterowanie głosem
0 zł
1949 zł - najniższa cena
Kup teraz 1949 zł
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT2 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy, sterowanie głosem
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT2 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy, sterowanie głosem
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Nawigacja samochodowa i motocyklowa GARMIN Zumo XT 5.5" Europa, satelitarna, trasy dostosowane do stylu jazdy, powiadomienia o zagrożeniach na trasie
Nawigacja samochodowa i motocyklowa GARMIN Zumo XT 5.5" Europa, satelitarna, trasy dostosowane do stylu jazdy, powiadomienia o zagrożeniach na trasie
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Advertisement

To jednak nie koniec. Mapy Google na ekranie podświetlają dokładnie który pas możemy zająć uwzględniając ruch na drodze, oraz to, dokąd chcemy jechać, bo przecież nie widzimy przez szybę tego, co się dzieje. I chociaż brzmi to tak, jakbym narzekał, to... jestem jak najbardziej na tak, za wprowadzeniem takiej funkcjonalności.

Widziałem już zbyt wiele osób, które w ostatniej chwili, pchając się innym pod maskę, desperacko próbują zmienić pas, aby nie ominąć zjazdu. Taka opcja naprawdę może realnie podnieść bezpieczeństwo na drodze. Czy to przełoży się na gorsze umiejętności orientacji w terenie podczas jazdy? Tak, jednak technologia to będzie kompensowała. Nie każdy przecież musi być mistrzem kierownicy, a podstawową zasadą ruchu drogowego jest to, żeby każdy dojechał bezpiecznie na miejsce. To, czy sobie poradziłby bez komputera prowadzącego go za rączkę, czy też nie, nie ma tu znaczenia. 

Image
telepolis
AI Mapy Google Polestar
Zródła zdjęć: Google, irin-k / shutterstock
Źródła tekstu: 9To5Google