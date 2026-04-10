InPost ostrzega. Paczkomaty przestaną działać

Nie nadasz paczki, nie wejdziesz do aplikacji i na stronę, telefonem nie otworzysz paczkomatu...

Wydawać mogło się, że to zwykłe powiadomienie, tymczasem InPost szykuje dla klientów uzależnionych od jego usług prawdziwy armageddon. Zacznijmy od tego, że nie będzie działać InPost Mobile, InPost Fresh, Inpost Pay, outofthebox.pl, a także inpost.pl. Dużo? Jest tego więcej.

W czasie prac technicznych przestanie działać nadawanie paczek, generowanie etykiet i tworzenie przesyłek kurierskich oraz kierowanych do urządzeń Paczkomat i PaczkoPunktów (punktów PUDO) poprzez aplikację InPost Mobile, a także systemy i narzędzia: Szybkie Nadania, Szybkie Zwroty, ShipX, Manager Paczek, WebTrucker, Global API, APIv2, APIv4, Rest API, API WebTrucker,

Stoisz przed paczkomatem i chcesz odtworzyć skrytkę telefonem? Zapomnij. Nie będzie też dało się nadawać paczek bez etykiety i nie zadziałają Szybkie Zwroty, nawet w PaczkoPunktach. Nie oddasz też nic na Allegro, bo nie zadziała generowanie kodów zwrotów.

Jak odebrać paczkę?

Do kompletu usługodawca nie dostarczy powiadomień SMS, e-mail i push (np. kodów odbioru). Więc nie tylko aplikacją nie otworzysz paczkomatu, ale i kodami. Tylko uwaga, sprawa dotyczy jedynie paczek, które trafią do maszyn w okresie przerwy technicznej.

Paczki, które wcześniej były w paczkomatach powinny być dostępne, ale na wszelki wypadek chyba lepiej zająć się nimi przed przerwą techniczną lub już po niej.

Co ważne, nie zadziała dynamiczne przekierowywanie przesyłek, ani nawet odbieranie przesyłek z płatnością przy odbiorze z użyciem PayByLink i BLIK.

Kiedy to przestanie działać i kiedy znowu zacznie?

Planowana "awaria" InPostu będzie miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, 12 kwietnia. Obejmie godziny od 0:00 do 8:00, a więc jak nietrudno policzyć potrwa 8 godzin.

Nie są to zdecydowanie godziny największego ruchu przy paczkomatach, ale jeśli masz do zrobienia pilne operacje z użyciem InPostu, lepiej nie zwlekaj do ostatniej chwili.