Aplikacje

Koniec z edycją zdjęć w bikini. Grok ogłosił zmianę polityki

Obrazy o charakterze seksualnym generowane przez sztuczną inteligencję stały się sporym problemem dla platformy X oraz dla Groka. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec z edycją zdjęć w bikini. Grok ogłosił zmianę polityki

Chatbot oparty na sztucznej inteligencji Elona Muska, Grok, ogłosił zmianę polityki. Firma chce zapewnić większą ochronę przed deepfake'ami o charakterze seksualnym, przynajmniej na platformie X. Nie ma za bardzo wyboru, musi zacząć działać - Kalifornia już wszczęła dochodzenie w tej sprawie, a Wielka Brytania już grozi zakazem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z edycją zdjęć prawdziwych osób w bikini

Wdrożyliśmy środki technologiczne, aby uniemożliwić na koncie Grok edycję zdjęć prawdziwych osób w skąpych ubraniach, takich jak bikini. To ograniczenie dotyczy wszystkich użytkowników, w tym osób z płatnymi subskrypcjami.

podał w oświadczeniu X Safety.

W oświadczeniu zapewniono także, że materiały prezentujące inne seksualne drażliwe tematy i niechcianą nagość są traktowane bardzo poważnie. Potwierdzono też kolejną niedawną zmianę - tworzenie i edycja zdjęć za pośrednictwem konta Grok w X jest teraz ograniczona jedynie do subskrybentów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
-900.99 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
0 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5649.99 zł
Smartfon OPPO Find X9 Pro 5G 16/512 6.78" 120Hz Biały
Smartfon OPPO Find X9 Pro 5G 16/512 6.78" 120Hz Biały
0 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Advertisement

Posypią się blokady

Konto X Safety dodało także, że ma obecnie możliwość blokowania geograficznego "wszystkich użytkowników, którzy chcieliby generować obrazy prawdziwych osób w bikini, bieliźnie i podobnych skąpych strojach za pośrednictwem konta Grok". 

Działania te są skutkiem fali krytyki, która spłynęła na Groka już na początku tego roku. Stało się to po tym, jak na X pojawiło się mnóstwo niechcianych zdjęć celebrytów i dzieci, tworzonych przez sztuczną inteligencję i inspirowanych przez użytkowników

 

Image
telepolis
Grok twitter x Elon Musk Grok fake news Groka zgoda na publikację zdjęcia
Zródła zdjęć: Primakov / Shutterstock
Źródła tekstu: mashable.com