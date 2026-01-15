Koniec z edycją zdjęć w bikini. Grok ogłosił zmianę polityki

Chatbot oparty na sztucznej inteligencji Elona Muska, Grok, ogłosił zmianę polityki. Firma chce zapewnić większą ochronę przed deepfake'ami o charakterze seksualnym, przynajmniej na platformie X. Nie ma za bardzo wyboru, musi zacząć działać - Kalifornia już wszczęła dochodzenie w tej sprawie, a Wielka Brytania już grozi zakazem.

Koniec z edycją zdjęć prawdziwych osób w bikini

Wdrożyliśmy środki technologiczne, aby uniemożliwić na koncie Grok edycję zdjęć prawdziwych osób w skąpych ubraniach, takich jak bikini. To ograniczenie dotyczy wszystkich użytkowników, w tym osób z płatnymi subskrypcjami. podał w oświadczeniu X Safety.

W oświadczeniu zapewniono także, że materiały prezentujące inne seksualne drażliwe tematy i niechcianą nagość są traktowane bardzo poważnie. Potwierdzono też kolejną niedawną zmianę - tworzenie i edycja zdjęć za pośrednictwem konta Grok w X jest teraz ograniczona jedynie do subskrybentów.

Posypią się blokady

Konto X Safety dodało także, że ma obecnie możliwość blokowania geograficznego "wszystkich użytkowników, którzy chcieliby generować obrazy prawdziwych osób w bikini, bieliźnie i podobnych skąpych strojach za pośrednictwem konta Grok".