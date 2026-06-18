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Gmail wariuje na Pixelach. Odpowiedź na maila zamienia się w walkę z AI

Krótka odpowiedź na maila powinna zająć kilka sekund. Tymczasem część użytkowników smartfonów Google Pixel trafia na błąd, który skutecznie to utrudnia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:01
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Gmail wariuje na Pixelach. Odpowiedź na maila zamienia się w walkę z AI
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Zamiast klawiatury pojawia się Gemini

Użytkownicy Pixeli zgłaszają, że po kliknięciu "Odpowiedz" w Gmailu nie pojawia się klawiatura. Zamiast niej aplikacja wyświetla panel Gemini "Help me write". To narzędzie do generowania odpowiedzi przy pomocy sztucznej inteligencji.

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Interfejs AI wysuwa się na pierwszy plan i zachęca do skorzystania z gotowych podpowiedzi. Problem w tym, że utrudnia to zwykłe pisanie wiadomości. W wielu przypadkach wpisanie własnej odpowiedzi staje się niewygodne albo wręcz niemożliwe.

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Różne objawy na różnych modelach

Błąd udało się odtworzyć między innymi na Pixelu 10 Pro XL i Pixelu 10 Pro Fold. W pierwszym przypadku da się jeszcze uruchomić klawiaturę, ale wymaga to kilku dodatkowych kroków. Trzeba ręcznie ukryć panel, a potem wielokrotnie stuknąć w pole tekstowe.

Na składanym Pixelu sytuacja wygląda gorzej. Pole odpowiedzi nie reaguje, nie pojawia się kursor i użytkownik zostaje właściwie zmuszony do korzystania z "Help me write". To sprawia, że prosta czynność zamienia się w frustrujące doświadczenie.

Problem raczej nie dotyczy wszystkich

Co ważne, błąd nie występuje na wszystkich urządzeniach z Androidem. Na smartfonach innych producentów, takich jak Vivo czy OnePlus, Gmail działa poprawnie. Podobnie jest na iPhone’ach – tam klawiatura pojawia się od razu po wybraniu opcji odpowiedzi.

To sugeruje, że problem może być ograniczony do Pixeli lub ich oprogramowania. Nie ma jednak pewności, gdzie leży źródło błędu.

Gmail wariuje na Pixelach. Odpowiedź na maila zamienia się w walkę z AI

Gmail, Gemini czy Gboard?

Na razie trudno wskazać jednoznaczną przyczynę. W grę wchodzi kilka elementów: sama aplikacja Gmail, integracja z Gemini, klawiatura Gboard albo system Pixeli. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to błąd w wykrywaniu pola tekstowego. Aplikacja może "uznawać", że użytkownik chce skorzystać z AI, zamiast wpisać tekst ręcznie.

Na ten moment firma Google nie wydała oficjalnego komunikatu. Można jednak zakładać, że poprawka jest tylko kwestią czasu. Problem jest zbyt uciążliwy, by pozostał bez reakcji.

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Reddit, Android Authority