Twój smartwatch dostaje nowe życie. Google sypie genialnymi nowościami
Smartwatche towarzyszą nam dziś niemal bez przerwy. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę i właśnie wypuścił system Wear OS 7. Aktualizacja przynosi powiew świeżości na nasze nadgarstki.
Ważne informacje na żywo
Nowy system czerpie garściami z rozwiązań wizualnych Androida 17. Wprowadza przeprojektowany interfejs oraz bardzo użyteczną nowość o nazwie Live Updates. Dzięki niej najważniejsze informacje masz od razu pod ręką. Zegarek pokaże w czasie rzeczywistym wynik trwającego meczu. Śledzenie postępów na treningu ma być teraz znacznie prostsze. Bez problemu sprawdzisz też na bieżąco, za ile minut przyjedzie kurier z zamówionym jedzeniem.
Centrum sterowania sprzętem
Wear OS 7 mocno stawia na rozbudowany ekosystem i komunikację z innymi urządzeniami. Zegarek staje się pilotem do obsługi reszty Twojej elektroniki. Od teraz z łatwością opanujesz odtwarzanie muzyki na domowych głośnikach i słuchawkach. Szybko przełączysz też aktywne źródło dźwięku w specjalnym panelu.
System jest również w pełni gotowy na inteligentne okulary Google Android XR, które zadebiutują jesienią tego roku. Integracja zapowiada się całkiem nieźle. Jeśli zrobisz zdjęcie okularami, natychmiast zobaczysz je na małym ekranie swojego zegarka.
Gemini przejmuje stery
Google obiecuje, że jeszcze w tym roku na wybrane zegarki trafią potężne funkcje oparte o Gemini. Za pomocą naturalnej mowy błyskawicznie stworzysz własne tarcze i widżety. Wystarczy po prostu opisać swoje potrzeby. Inteligentny asystent wykona też za Ciebie bardziej złożone zadania. Z poziomu nadgarstka automatycznie zarezerwuje Ci miejsce na zajęciach fitness albo zamówi Twój ulubiony obiad w restauracji.
Google wprowadza na zegarki język projektowania Neural Expressive. Towarzyszy mu zaawansowany asystent Personal Intelligence. Oprogramowanie przeanalizuje Twoje maile z Gmaila, historię czatów i wpisy z wyszukiwarki. Na tej podstawie sprzęt podrzuci Ci bardzo przydatne, w pełni spersonalizowane wskazówki.
Więcej mocy na co dzień
Wszystkie opisane wyżej nowości potrzebują solidnej dawki energii. Na szczęście system został głęboko zoptymalizowany pod kątem zużycia prądu. Jak twierdzi gigant z Mountain View, przejście ze starszej wersji na Wear OS 7 daje średnio o 10% dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.
System trafia już na zegarki Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 oraz Pixel Watch 4. Na razie nie wiadomo, kiedy nowości pojawią się u innych producentów. W przypadku Samsunga, nowe oprogramowanie powinno zadebiutować wraz z zegarkami Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra 2.