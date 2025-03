Google ma kłopoty. Ta zmiana może dotknąć miliony użytkowników

Google w obliczu poważnych zmian

Departament Sprawiedliwości USA nie ustaje w swoich dążeniach. Amerykański wymiar sprawiedliwości chce, aby Google sprzedał swoją przeglądarkę Chrome oraz został pozbawiony możliwości umieszczania swojej wyszukiwarki jako domyślnej na platformach innych firm (czy to sprzętowych - jak u Apple na iPhone'ach, czy też w innych przeglądarkach, jak np. Mozilla).

Departament Sprawiedliwości wydał 7 marca 2025 r. nowe oświadczenie, w którym to prokurator Omeed Assefi podkreśla, że konieczne jest odsprzedanie Chrome, aby inne wyszukiwarki internetowe mogły konkurować na równych warunkach, co Google. Assefi podkreśla również, że jego organizacja zamierza zakazać Google'owi zawierania umów na wyłączność z producentami sprzętu i twórcami przeglądarek, w ramach których Google jest domyślną wyszukiwarką. Według Departamentu Sprawiedliwości USA sytuacja ta doprowadziła do nielegalnego monopolu Google w obszarze wyszukiwarek.