Google stworzy twojego cyfrowego klona. Nowa funkcja Gemini

Google pracuje nad nowym narzędziem dla Gemini, które pozwoli na wygenerowanie własnego, trójwymiarowego awatara. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w prosty sposób umieszczać swoją cyfrową podobiznę w obrazach tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:26
Korzenie nowej funkcji sięgają systemu Android XR, w którym zadebiutowała ona jako Podobizna (ang. Likeness). Pierwotnie rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o rozmowach wideo prowadzonych w goglach VR. Zamiast pokazywać użytkownika z masywnym sprzętem na głowie lub korzystać z zewnętrznej kamery, system wyświetlał jego cyfrowy model bezpośrednio w oknie rozmowy. Aby z niego skorzystać, wystarczyło zeskanować swoją twarz za pomocą aplikacji.

W Gemini stworzysz własnego awatara

Obecnie Google przenosi tę technologię do swojego asystenta Gemini, udostępniając ją na wszystkich urządzeniach z Androidem. Redakcja portalu Android Authority przeprowadziła analizę kodu (APK teardown) najnowszej wersji aplikacji Google, oznaczonej numerem 17.11.54.sa.arm64. Wnioski z badania potwierdzają plany giganta, a nowa funkcja będzie dostępna po prostu pod nazwą Awatar.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karma dla psa FITMIN For Life Indyk 24 x 800 g
Karma dla psa FITMIN For Life Indyk 24 x 800 g
0 zł
346.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 346.56 zł
Trampolina NEO-SPORT NS-06W181 FI 183 cm Czarno-niebieski
Trampolina NEO-SPORT NS-06W181 FI 183 cm Czarno-niebieski
0 zł
351.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 351.84 zł
Zestaw otwornic diamentowych TECHTOOL TTHS02
Zestaw otwornic diamentowych TECHTOOL TTHS02
0 zł
172.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 172.59 zł
Advertisement

Wybór nowej opcji Awatar w Gemini, dostępnej pod przyciskiem z plusem, wywołuje ekran powitalny, który prosi użytkownika o nagranie krótkiego wideo aparatem w telefonie. Proces ten przypomina działanie aplikacji z Android XR i ma pozwolić na stworzenie skanu 3D głowy użytkownika.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie Google przewiduje zastosowania dla nowego rozwiązania. Można się jednak domyślać, że chodzi o szybkie osadzanie samego siebie w grafikach generowanych przez Gemini. W kodzie aplikacji odnaleziono ciąg tekstowy, który wprost tłumaczy mechanizm działania: „Dodaj siebie do dowolnej tworzonej klatki, wpisując @me lub @%s w swoim prompcie”.

Wykorzystanie krótkiego tagu sprawi, że Gemini automatycznie wygeneruje obraz z naszym udziałem. Funkcja wciąż znajduje się w fazie rozwoju, więc jej ostateczny kształt i sposób działania mogą jeszcze ulec zmianie przed oficjalną premierą.

Źródła zdjęć: Benny Marty / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority