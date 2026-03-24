Google stworzy twojego cyfrowego klona. Nowa funkcja Gemini

Korzenie nowej funkcji sięgają systemu Android XR, w którym zadebiutowała ona jako Podobizna (ang. Likeness). Pierwotnie rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o rozmowach wideo prowadzonych w goglach VR. Zamiast pokazywać użytkownika z masywnym sprzętem na głowie lub korzystać z zewnętrznej kamery, system wyświetlał jego cyfrowy model bezpośrednio w oknie rozmowy. Aby z niego skorzystać, wystarczyło zeskanować swoją twarz za pomocą aplikacji.

W Gemini stworzysz własnego awatara

Obecnie Google przenosi tę technologię do swojego asystenta Gemini, udostępniając ją na wszystkich urządzeniach z Androidem. Redakcja portalu Android Authority przeprowadziła analizę kodu (APK teardown) najnowszej wersji aplikacji Google, oznaczonej numerem 17.11.54.sa.arm64. Wnioski z badania potwierdzają plany giganta, a nowa funkcja będzie dostępna po prostu pod nazwą Awatar.

Wybór nowej opcji Awatar w Gemini, dostępnej pod przyciskiem z plusem, wywołuje ekran powitalny, który prosi użytkownika o nagranie krótkiego wideo aparatem w telefonie. Proces ten przypomina działanie aplikacji z Android XR i ma pozwolić na stworzenie skanu 3D głowy użytkownika.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie Google przewiduje zastosowania dla nowego rozwiązania. Można się jednak domyślać, że chodzi o szybkie osadzanie samego siebie w grafikach generowanych przez Gemini. W kodzie aplikacji odnaleziono ciąg tekstowy, który wprost tłumaczy mechanizm działania: „Dodaj siebie do dowolnej tworzonej klatki, wpisując @me lub @%s w swoim prompcie”.

Gemini could soon digitally clone you into a 3D avatar



The feature might allow you to insert yourself in the AI Generated images/videos by just typing @ me



— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) March 24, 2026