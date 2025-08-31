Dziennik Google nie tylko dla Pixela. Na Samsungu też działa

Aplikacje

Razem z premierą smartfonów z serii Pixel 10, firma Google przygotowała nową aplikację o nazwie Dziennik (Google Journal). Początkowo miała być ekskluzywna dla nowych flagowców giganta z Mountain View, ale da się ją uruchomić także na innych smartfonach, na przykład Samsungach Galaxy.

Dziennik Google (Google Journal) to prosta aplikacja do zapisywania myśli, zdjęć czy wspomnień. Teoretycznie jest on dostępny tylko na najnowszych telefonach amerykańskiego giganta, gdzie dodatkowo wspiera go sztuczna inteligencja Gemini Nano. W praktyce wystarczy pobrać plik instalacyjny APK i zainstalować go na dowolnym smartfonie, na przykład Samsungu. W moim przypadku był to Galaxy S24 Ultra.

Zobacz: Kupiłem Samsunga Galaxy S24 Ultra. Dla mnie to ideał, choć z kilkoma „ale” (test)

Proces instalacji nie jest skomplikowany. Wystarczy pobrać paczkę z APK Mirror i zainstalować ją przy pomocy dedykowanego instalatora. Dzięki temu Dziennik działa na różnych urządzeniach z Androidem, choć bez funkcji opartych o AI.

Prostota zamiast przeładowania

Czego można się spodziewać? Dziennik w wersji bez Gemini Nano to bardzo prosta aplikacja. Nie ma zaawansowanych podpowiedzi bazujących na historii użytkownika czy zdjęciach. W zamian dostajemy nieskomplikowany notatnik w nowoczesnym stylu Material 3. Można dodawać zdjęcia, krótkie wpisy czy lokalizacje – i nic więcej.

Brzmi ubogo? Dla wielu osób to zaleta. W czasach, gdy aplikacje do dzienników czy planowania są przeładowane opcjami, Google Journal pozwala po prostu pisać bez rozpraszaczy. Aplikacja może się sprawdzić jako dziennik podróży, miejsce na codzienne notatki, szybki rejestr pomysłów czy nawet prosty log posiłków.

Oczywiście nie każdemu to wystarczy. W Dzienniku brakuje nagrywania notatek głosowych, nie ma też śledzenia nawyków czy systemu tagów. Jeśli ktoś potrzebuje bardziej rozbudowanego narzędzia, musi poszukać czegoś innego.

Mimo ograniczeń Dziennik Google ma coś, czego brakuje wielu konkurentom – absolutną prostotę. Aplikacja nie wymaga nauki obsługi, nie zasypuje powiadomieniami i nie rozprasza. Jeśli chcesz po prostu zapisywać swoje myśli w schludnej formie, warto ją przetestować, nawet jeśli nie masz Pixela 10.

Zobacz: Google Pixel 10 Pro – genialny, ale nie bez wad (test)

