Google daje wzrok Gemini Live na Androida

Google kontynuuje rozwój swojego zaawansowanego modelu AI, Gemini, wprowadzając nowe, interaktywne możliwości do aplikacji mobilnej na Androida. Jak ogłosiła Isha Sheth, starsza menedżer produktu ds. aplikacji Gemini, funkcja Gemini Live, pozwalająca na prowadzenie rozmów głosowych z AI na temat tego, co widzi kamera telefonu lub co znajduje się na jego ekranie, staje się szerzej dostępna.