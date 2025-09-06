Aplikacje

Google z fantastyczną nowością. Ulepszył Circle to Search

Google rozwija funkcję Circle to Search, która teraz otrzymuje kolejne udogodnienie – możliwość tłumaczenia tekstu podczas przewijania stron lub nawet zmiany aplikacji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 06 WRZ 2025
0
Funkcja Google Circle to Search, czyli Zakreśl, aby wyszukać, zadebiutowała wraz z serią smartfonów Galaxy S24 i od tego czasu wkroczyła już na większość urządzeń z Androidem. Jest też stale ulepszana, a teraz Google oficjalnie poinformował o wprowadzeniu kolejnego usprawnienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby skorzystać z tłumaczenia tekstu podczas przewijania stron lub po zmianie aplikacji, wystarczy przytrzymać przycisk Home lub pasek nawigacyjny, uruchomić Circle to Search, a następnie dotknąć ikony „Tłumacz” i wybrać opcję „przewijaj i tłumacz”. Od tego momentu tekst widoczny na ekranie będzie automatycznie tłumaczony, bez konieczności ponownego uruchamiania procesu po każdym przewinięciu czy przejściu do innej aplikacji.

Google podkreśla, że tłumaczenie to jedna z najchętniej używanych funkcji w Circle to Search. Dzięki nowej aktualizacji użytkownicy łatwiej uzyskają kontekst dla wpisów w mediach społecznościowych tworzonych w obcych językach czy poradzą sobie z menu restauracji podczas podróży.

Aktualizacja zacznie trafiać do użytkowników jeszcze w tym tygodniu, a na początek dostępna będzie na wybranych smartfonach Samsung Galaxy.

Image
telepolis
Google Tłumacz Google circle to search Zakreśl, aby wyszukać
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Google