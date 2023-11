Masz Chrome? Niebawem pewnie usuniesz

Google podtrzymuje swój wcześniejszy plan, aby zablokować rozszerzenia do Chrome zgodne z manifestem V2. Oznacza to, że w przyszłym roku przestaną działać między innymi blokery reklam.

W lipcu 2024 roku przestaną działać rozszerzenia do Chrome zgodne z manifestem V2. Stanie się to automatycznie. Wszystkie dodatki zostaną wyłączone i przestaną być dostępne w Chrome Web Store.

Jednym pocieszeniem może być fakt, że początkowo stanie się to w testowych wersjach przeglądarki w kanałach Dev, Beta oraz Canary. Jednak nie ma co się łudzić. Google co prawda nie ujawnił, kiedy to samo stanie się w przypadku stabilnej wersji Chrome, ale to tylko kwestia czasu.

Nowy manifest V3 ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Rzecz w tym, że jednocześnie zablokuje wszystkie rozszerzenia, które służą do blokowania reklam stronach internetowych. Do tej pory korzystały one z WebRequest API, a wprowadzenie nowego manifestu będzie wymagało przesiadki na declarativeNetRequest API.

