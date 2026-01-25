Google naprawia swój błąd. Użytkownicy się tego domagali

We wrześniu zeszłego roku Google wprowadził zmianę w aplikacji Telefon w systemie Android, która irytowała wielu użytkowników. Jednak firma poszła po rozum do głowy i postanowiła to naprawić.

Obracanie telefonu w trakcie rozmów

Część z Was mogła zauważyć, że w trakcie rozmów przez telefon system automatycznie obraca ekran z trybu pionowego do poziomego. To utrudnia np. zakończenie rozmowy, bo przyciski zmieniają swoje położenie. Problem w tym, że od września zeszłego roku nie dało się to zmienić. Jedyną alternatywą było zablokowanie obracania ekranu dla całego systemu.

Na szczęście Google wsłuchał się w opinie niezadowolonych użytkowników, chociaż nie obyło się bez perturbacji. Najpierw w wersji beta 202 aplikacji Telefon pojawiła się opcja, która pozwalała zachować tryb pionowy w trakcie rozmów, nawet pomimo obróconego ekranu. Następnie zniknęła ona w wersjach 203 i 204. Jednak teraz Google ją przywraca.

Wysłuchaliśmy w Wasze opinii dotyczące automatycznego przełączania ekranu do trybu poziomego podczas rozmów. Dziękujemy za cierpliwość, podczas gdy pracowaliśmy nad rozwiązaniem tego problemu. Teraz możecie zapobiec obracaniu się ekranu telefonu do trybu poziomego podczas rozmów. czytamy w komunikacie Google.