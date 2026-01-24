PKO BP przestrzega ws. 28 stycznia. Dotyczy każdego
Już 28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych. Z tej okazji PKO Bank Polski przypomina o kilku najważniejszych zasadach, dzięki którym ograniczysz ryzyko wycieku danych lub ataku.
Nasze dane są bardziej cenne, niż wielu osobom się wydaje. Ich wyciek pozwala przestępcom na wiele, włącznie z wyłudzeniem pieniędzy od naszych znajomych lub nas samych.
Dlatego też tak ważne jest dbanie o odpowiednią, cyfrową higienę. Wystarczy kilka prostych zasadach, aby ryzyko zostania ofiarą znacząco zminimalizować. Właśnie o nich przypomina PKO BP przy okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Ochrony Danych.
PKO BP przestrzega klientów
PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przypomina wszystkim kilka najważniejszych zasad, którymi trzeba się kierować w Internecie. Wystarczy zapamiętać kilka prostych reguł, aby ryzyko wycieku naszych danych lub kradzieży pieniędzy z konta było minimalne.
Najważniejsze z nich to:
- Zawsze sprawdzaj adres nadawcy wiadomości oraz strony, na którą wchodzisz.
- Nie podawaj nikomu swoich danych logowania, kodów BLIK, kodów autoryzacyjnych czy danych karty płatniczej.
- Dokładnie czytaj treść powiadomień w aplikacji bankowej i SMS-ów autoryzacyjnych.
- Jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku, to zweryfikuj jego tożsamość w aplikacji. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozłącz się i zadzwoń na oficjalną infolinię banku.
- Używaj silnych i różnych haseł dla każdego konta.
- Wszędzie, gdzie jest to możliwe, korzystaj z 2-stopniowego uwierzytelniania.
- Nie loguj się do banku w momencie korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.
- Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu komputera, telefonu oraz aplikacji mobilnych, bo wprowadzone poprawki często naprawiają luki w zabezpieczeniach.
A co w sytuacji, gdy już daliśmy się oszukać albo ktoś wyłudził nasze dane? W takim wypadku należy:
- Jak najszybciej poinformować o tym bank i zgłosić sprawę na policję
- Zmienić hasła do banku oraz poczty.
- Zastrzec numer PESEL (najlepiej zrobić to już teraz).
- Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł ukraść Ci konto w mediach społecznościowych lub popularnym komunikatorze, to poinformuj o tym swoich najbliższych.