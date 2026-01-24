PKO BP przestrzega ws. 28 stycznia. Dotyczy każdego

Nasze dane są bardziej cenne, niż wielu osobom się wydaje. Ich wyciek pozwala przestępcom na wiele, włącznie z wyłudzeniem pieniędzy od naszych znajomych lub nas samych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dlatego też tak ważne jest dbanie o odpowiednią, cyfrową higienę. Wystarczy kilka prostych zasadach, aby ryzyko zostania ofiarą znacząco zminimalizować. Właśnie o nich przypomina PKO BP przy okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Ochrony Danych.

PKO BP przestrzega klientów

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przypomina wszystkim kilka najważniejszych zasad, którymi trzeba się kierować w Internecie. Wystarczy zapamiętać kilka prostych reguł, aby ryzyko wycieku naszych danych lub kradzieży pieniędzy z konta było minimalne.

Najważniejsze z nich to:

Zawsze sprawdzaj adres nadawcy wiadomości oraz strony, na którą wchodzisz.

Nie podawaj nikomu swoich danych logowania, kodów BLIK, kodów autoryzacyjnych czy danych karty płatniczej.

Dokładnie czytaj treść powiadomień w aplikacji bankowej i SMS-ów autoryzacyjnych.

Jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku, to zweryfikuj jego tożsamość w aplikacji. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozłącz się i zadzwoń na oficjalną infolinię banku.

Używaj silnych i różnych haseł dla każdego konta.

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, korzystaj z 2-stopniowego uwierzytelniania.

Nie loguj się do banku w momencie korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.

Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu komputera, telefonu oraz aplikacji mobilnych, bo wprowadzone poprawki często naprawiają luki w zabezpieczeniach.

A co w sytuacji, gdy już daliśmy się oszukać albo ktoś wyłudził nasze dane? W takim wypadku należy: