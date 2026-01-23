Drastyczne podwyżki. Od lutego zapłacimy więcej przy bankomatach

Visa i Mastercard to dwaj najwięksi operatorzy kart płatniczych na świecie. W Polsce odpowiadają aż za 70 proc. wszystkich wypłat z bankomatów. To niestety oznacza, że mogą dyktować warunku. Postanowiły z tego przywileju skorzystać i od lutego mocno podnoszą opłaty.

Droższe wypłaty z bankomatów

Visa i Mastercard zdecydowały się na podwyższenie opłat za wypłaty pieniędzy z bankomatów. Zmiany wchodzą w życie od ltego 2026 roku, więc już za chwilę. Chociaż w teorii koszt poniosą banki oraz operatorzy (np. Euronet), to w praktyce należy się spodziewać, że zostaną one przerzucone na klientów.

Mastercard do tej pory pobierał opłatę w wysokości 1,2 zł powiększoną o 0,05 proc. wartości wypłaty. Od lutego nadal będzie to 1,2 zł, ale procent od wypłaty zostanie powiększony ponad 3-krotnie, bo aż do 0,18 proc. Oznacza to, że przy wypłata 1000 zł wiązała się z kosztem 1,7 zł, ale od lutego wzrośnie do 3 zł.

Z kolei Visa do tej pory pobierała opłatę w wysokości 1,3 zł, niezależnie od kwoty, którą wypłacaliśmy z bankomatu. Natomiast od lutego wprowadza podobne zasady, jak Mastecard. Stała kwota została zmniejszona do 1,2 zł, ale dodatkowo należy doliczyć procent od wypłaty w wysokości 0,17 proc. Analogicznie przy wypłacie 1000 zł to podwyżka z 1,3 do 2,9 zł.