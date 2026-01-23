Koniec epoki w Gmailu. Google uśmierca integrację kont przez Gmailify

Po niemal 10 latach od premiery Google kończy wsparcie dla systemu ulepszania zewnętrznych kont e-mail. Zmiany wchodzą w życie od stycznia 2026 roku, a stosowne ostrzeżenia o tym, że użytkownicy nie będą już mogli korzystać z Gmailify, zaczęły pojawiać się w aplikacji.

Funkcja Gmailify została zaprezentowana w lutym 2016 roku. Jej celem było udostępnienie najlepszych funkcji Gmaila osobom korzystającym z usług konkurencji, takich jak poczta Yahoo!, AOL, Outlook czy Hotmail. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik mógł zachować swój dotychczasowy adres e-mail u innego dostawcy, jednocześnie głęboko integrując go z Gmailem.

W efekcie użytkownik zyskiwał dodatkowe korzyści oferowane przez Google, w tym zaawansowaną ochronę antyspamową, organizację skrzynki odbiorczej z podziałem na kategorie Gmaila, szybsze wyszukiwanie z użyciem zaawansowanych operatorów czy lepsze powiadomienia na urządzeniach mobilnych.

Od stycznia 2026 r. wszystkie te udogodnienia dla zewnętrznych kont przestaną działać. To zresztą nie koniec cięć. Również już od stycznia Gmail nie będzie już obsługiwać sprawdzania e-maili z kont w usługach innych firm za pomocą protokołu POP3. Pozostaje jednak znacznie wygodniejszy protokół IMAP. Google podał też, że opcja „Sprawdź pocztę na innych kontach” nie będzie już dostępna w Gmailu na komputerze.

Co zamiast POP3 i Gmailify?

Google uspokaja, że wiadomości zaimportowane przed wycofaniem usług pozostaną dostępne na kontach użytkowników. Firma przygotowała również wytyczne dla osób, które chcą zachować dostęp do zewnętrznej poczty w ramach ekosystemu Google.

Najważniejsze jest to, że użytkownicy nadal będą mogli korzystać z aplikacji Gmail do obsługi kont innych dostawców (Outlook, Yahoo itp.) poprzez standardowe połączenie IMAP. Należy się jednak liczyć z brakiem funkcji specjalnych (np. kategoryzacji czy zaawansowanego antyspamu), które gwarantowało Gmailify.