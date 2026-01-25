ZUS zyskał nowe uprawnienia. Wejdą do domu i wylegitymują

Niedawno prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących zwolnień lekarskich i orzecznictwa ZUS. Część zmian już za chwilę wchodzi w życie. Inne zaczną obowiązywać dopiero po 3 miesiącach od ogłoszenia. Jednak największa rewolucja nastąpi 1 stycznia 2027 roku.

Nowe uprawnienia ZUS

Co się zmieni? Przede wszystkim ZUS będzie mógł skuteczniej kontrolować osoby przebywające na zwolnieniu. Na mocy nowych przepisów urzędnicy będą mogli wejść do domu, wylegitymować osobę kontrolowaną, a także pozyskać informacje od pracodawcy i lekarza. Co ważne, kontrola może obejmować też osoby, które biorą zwolnienie na chore dziecko.

Poza tym nowelizacja określa też, jakie czynności możemy wykonywać w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Do tej pory często było to tematem dyskusji. Nowe przepisy nadal utrzymują, że utracimy prawo do zasiłku chorobowego, jeśli w okresie zwolnienia wykonujemy pracę zarobkową.

Dodatkowo określają, że prawo do zasiłku utracimy również wtedy, gdy podejmujemy działanie, które wydłuża lub utrudni rekonwalescencję. Chodzi o to, aby ZUS nie czepiał się codziennych czynności, które siłą rzeczy musimy wykonywać. Chodzi o czynności życia codziennego jak spacer z psem czy zakupy, o ile nie kolidują z leczeniem. Tak samo wizyta u lekarza czy w aptece. Natomiast wyjazd na wakacje to już inna sprawa.

Wreszcie osoby zatrudnione w dwóch miejscach będą mogły otrzymać L4 obowiązujące tylko w jednym z nich. To pozwoli wykonywać pracę dla drugiego podmiotu.

Będzie to dotyczyło np. sytuacji, w której ubezpieczony zatrudniony jest u dwóch pracodawców: jednego na umowie o pracę, a u drugiego na umowie zlecenie, i w czasie, gdy będzie niezdolny do wykonywania pracy u jednego pracodawcy, u drugiego ze względu na charakter pracy będzie mógł świadczyć pracę. pisze ZUS.