Ministerstwo Finansów publikuje komunikat. Ważny dla milionów Polaków

Początek roku to tradycyjnie czas składania rocznych zeznań PIT. Jeszcze kilka lat temu sami musieliśmy wszystko uzupełniać i wysyłać do urzędu skarbowego. Teraz to sam urząd przygotowuje wstępne zeznanie PIT za 2025 rok, a nam pozostaje tylko je zaakceptować, jeśli wszystko się zgadza. Właśnie w związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat.

Ministerstwo Finansów informuje

Ministerstwo Finansów informuje, że już od 15 lutego na Polaków będą czekać wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok. Te będą dostępne w usłudze Twój e-PIT. Mogą z nich skorzystać wszyscy podatnicy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Twój e‑PIT to wygoda i bezpieczeństwo, a zwrot podatku trafia znacznie szybciej niż przy rozliczeniu papierowym. zapewnia resort finansów.

Co ważne, z usługi Twój e-PIT można korzystać 24 godziny na dobę. Dostępna jest na komputerach, telefonach oraz w formie aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Można się do niej zalogować mObywatelem, Profilem Zaufanym, e-Dowodem, bankowością elektroniczną lub danymi podatkowymi.