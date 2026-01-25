Ministerstwo Finansów publikuje komunikat. Ważny dla milionów Polaków
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym przypomina o ważnej dacie dla milionów Polaków. Chodzi o roczne rozliczenie podatku PIT.
Początek roku to tradycyjnie czas składania rocznych zeznań PIT. Jeszcze kilka lat temu sami musieliśmy wszystko uzupełniać i wysyłać do urzędu skarbowego. Teraz to sam urząd przygotowuje wstępne zeznanie PIT za 2025 rok, a nam pozostaje tylko je zaakceptować, jeśli wszystko się zgadza. Właśnie w związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat.
Ministerstwo Finansów informuje
Ministerstwo Finansów informuje, że już od 15 lutego na Polaków będą czekać wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok. Te będą dostępne w usłudze Twój e-PIT. Mogą z nich skorzystać wszyscy podatnicy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.
Twój e‑PIT to wygoda i bezpieczeństwo, a zwrot podatku trafia znacznie szybciej niż przy rozliczeniu papierowym.
Co ważne, z usługi Twój e-PIT można korzystać 24 godziny na dobę. Dostępna jest na komputerach, telefonach oraz w formie aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Można się do niej zalogować mObywatelem, Profilem Zaufanym, e-Dowodem, bankowością elektroniczną lub danymi podatkowymi.
Co ważne, jeśli sami nie złożymy rozliczenia rocznego lub nie odrzucimy przygotowanego zeznania PIT-37 lub PIT-38, to zostaną one automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Z kolei PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia.