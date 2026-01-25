Fintech

Ministerstwo Finansów publikuje komunikat. Ważny dla milionów Polaków

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym przypomina o ważnej dacie dla milionów Polaków. Chodzi o roczne rozliczenie podatku PIT.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:48
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ministerstwo Finansów publikuje komunikat. Ważny dla milionów Polaków

Początek roku to tradycyjnie czas składania rocznych zeznań PIT. Jeszcze kilka lat temu sami musieliśmy wszystko uzupełniać i wysyłać do urzędu skarbowego. Teraz to sam urząd przygotowuje wstępne zeznanie PIT za 2025 rok, a nam pozostaje tylko je zaakceptować, jeśli wszystko się zgadza. Właśnie w związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ministerstwo Finansów informuje

Ministerstwo Finansów informuje, że już od 15 lutego na Polaków będą czekać wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok. Te będą dostępne w usłudze Twój e-PIT. Mogą z nich skorzystać wszyscy podatnicy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator ELEVEN LC-310NR Zasilanie bateryjne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN LC-310NR Zasilanie bateryjne, 3 pamięci
0 zł
20.19 zł - najniższa cena
Kup teraz 20.19 zł
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRNVE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRNVE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
33.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 33.99 zł
Kalkulator ELEVEN ECO-210 Zasilanie słoneczne, 4 pamięci
Kalkulator ELEVEN ECO-210 Zasilanie słoneczne, 4 pamięci
0 zł
51.45 zł - najniższa cena
Kup teraz 51.45 zł
Advertisement

Twój e‑PIT to wygoda i bezpieczeństwo, a zwrot podatku trafia znacznie szybciej niż przy rozliczeniu papierowym.

zapewnia resort finansów.

Co ważne, z usługi Twój e-PIT można korzystać 24 godziny na dobę. Dostępna jest na komputerach, telefonach oraz w formie aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Można się do niej zalogować mObywatelem, Profilem Zaufanym, e-Dowodem, bankowością elektroniczną lub danymi podatkowymi. 

Co ważne, jeśli sami nie złożymy rozliczenia rocznego lub nie odrzucimy przygotowanego zeznania PIT-37 lub PIT-38, to zostaną one automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Z kolei PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia.

Image
telepolis
urząd skarbowy e-urząd skarbowy jak rozliczyć pit skarbówka fiskus Twój e-PIT Twój e-PIT 2025 PIT 2025
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: podatki.gov.pl