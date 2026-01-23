Kultowe science fiction powraca w nowej odsłonie. Premiera już w lutym

"Star Trek: Starfleet Academy" czego możemy się spodziewać?

Przede wszystkim lekkiej odmiany. Będzie mniej o galaktycznej polityce, więcej o ludziach i umiejętnościach ich współpracy. Dwa pierwsze odcinki nowego serialu pojawią się na Sky Showtime już 5 lutego. Kolejne, będą pojawiały się co tydzień. Serial zabierze nas do świata młodych kadetów, który połączeni marzeniami o lepszej przyszłości na własnej skórze przekonują się, czym jest służba w Starfleet. Wymagający instruktorzy oraz mentorzy pomagają im odkryć, na czym polega prawdziwe przywództwo. Kadeci przekonują się także, że świat jest pełen rywalizacji, ale także i nowych przyjaźni oraz pierwszych miłości. Wkrótce przed nimi nieoczekiwane zadanie - będą musieli stawić czoła wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale i całej Federacji.