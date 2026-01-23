Telewizja i VoD

Kultowe science fiction powraca w nowej odsłonie. Premiera już w lutym

Sky Showtime, z początkiem roku, chce zadowolić wszystkich fanów Star Treka. Już 5 lutego na platformie odbędzie się premiera dwóch pierwszych odcinków serialu "Star Trek: Starfleet Academy". Czy świat młodych kadetów okaże się porywający dla fanów galaktycznej polityki?

Anna Kopeć (AnnaKo)
13:01
1
"Star Trek: Starfleet Academy" czego możemy się spodziewać?

Przede wszystkim lekkiej odmiany. Będzie mniej o galaktycznej polityce, więcej o ludziach i umiejętnościach ich współpracy. Dwa pierwsze odcinki nowego serialu pojawią się na Sky Showtime już 5 lutego. Kolejne, będą pojawiały się co tydzień. Serial zabierze nas do świata młodych kadetów, który połączeni marzeniami o lepszej przyszłości na własnej skórze przekonują się, czym jest służba w Starfleet. Wymagający instruktorzy oraz mentorzy pomagają im odkryć, na czym polega prawdziwe przywództwo. Kadeci przekonują się także, że świat jest pełen rywalizacji, ale także i nowych przyjaźni oraz pierwszych miłości. Wkrótce przed nimi nieoczekiwane zadanie - będą musieli stawić czoła wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale i całej Federacji.

W roli kanclerz Starfleet Academy (Akademii Gwiezdnej Floty), zobaczymy nagrodzoną Oscarem, Holly Hunter. 

Recenzje serialu, które spływają do nas zza oceanu, są dość entuzjastyczne (serial już można tam oglądać na platformie Paramount+).

Zmiana działa. Właściwie, to dokładnie to, czego potrzebował serial. 

twierdzi, Adriana Ruiza.

Warto z pewnością przebrnąć przez dwa pierwsze odcinki, które są utrzymane w nieco poważniejszym tonie, niż reszta serii, gdzie pojawia się większa dawka poczucia humoru.

Premiera pierwszych dwóch odcinków 5 lutego na Sky Showtime. Kolejne z serii, będą pojawiały się co tydzień. Całość składa się z 10 odcinków. 

Zródła zdjęć: Sky Showtime
Źródła tekstu: Sky Showtime