Adamczycha znów zatętni życiem. Pierwsze zdjęcia 3. sezonu "1670"

Widzowie czekają tylko, kiedy będą znów mogli pośmiać się z mieszkańców słynnej Adamczychy i z perypetii Jana Pawła. Netflix ma dobre wiadomości, już niebawem powrócimy do bliskiej sercu Adamczychy w 3. sezonie "1670". Premiera kolejnej części została zaplanowana na drugą połowę 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co nowego czeka Adamczychę?

Rodzina Adamczewskich łatwo nie ma, o czym przekonali się widzowie już w pozostałych dwóch częściach tej słynnej serii. I tym razem, twórcy nie zawiodą oczekiwań, zapewniając że i tym razem wszystko się odpowiednio "pokomplikuje". A o tym, jak bardzo okaże się wszystko skomplikowane, widzowie przekonają się już w drugiej połowie 2026 roku. A dla tych bardziej niecierpliwych Netflix przygotował pierwsze kadry z nowego sezonu produkcji.

3. sezon "1670" - o czym będzie?

Po raz kolejny dostaniemy sporą dawkę nieco przaśnego momentami humoru. Każdy kto oglądał wcześniejsze sezony, doskonale wie, że największą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. W trzecim sezonie, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej tożsamości. Jak się możemy domyślić, bohater będzie chciał udowodnić wszem i wobec, że jest prawdziwym sarmatą. Co ciekawe, walka szlachecki tytuł, sprowadzi go nawet na sam królewski dwór, gdzie po raz kolejny będzie świadkiem wielkiej polityki.