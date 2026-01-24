Przykładasz smartfon i jedziesz. Wygodniej się po prostu nie da
Wsiadasz do samochodu, przykładasz telefon i jedziesz, nie martwiąc się o to, czy aby na pewno siedzi on sztywno w uchwycie, lub ma dość energii.
Jest tu jednak pewien haczyk: nazywa się on MagSafe. Warto więc mieć iPhone lub kompatybilny z tym standardem smartfon, co można osiągnąć między innymi dzięki dedykowanym etui, co spełnia większość smartfonów ze wsparciem Qi.
Uchwyt samochodowy MagSafe 15W
Sam uchwyt działa bowiem jako ładowarka Qi o mocy 15W. Oferuje przy tym aż trzy metody montażu: przyssawką do szyby, uchwytem do kratki wentylacyjnej, oraz na klips. Tym samym dopasujemy go do każdego samochodu. Warto także dodać, że potrzeba portu USB-A/USB-C w aucie, lub dedykowanej ładowarki do gniazda 12 V zwanego gniazdem zapalniczki, aby móc korzystać z ładowania. A wszystko to za 53,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.