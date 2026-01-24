Sprzęt

Przykładasz smartfon i jedziesz. Wygodniej się po prostu nie da

Wsiadasz do samochodu, przykładasz telefon i jedziesz, nie martwiąc się o to, czy aby na pewno siedzi on sztywno w uchwycie, lub ma dość energii.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
24 STY 2026
Przykładasz smartfon i jedziesz. Wygodniej się po prostu nie da

Jest tu jednak pewien haczyk: nazywa się on MagSafe. Warto więc mieć iPhone lub kompatybilny z tym standardem smartfon, co można osiągnąć między innymi dzięki dedykowanym etui, co spełnia większość smartfonów ze wsparciem Qi. 

Uchwyt samochodowy MagSafe 15W Wygoda na najwyższym poziomie

Uchwyt samochodowy MagSafe 15W

Sam uchwyt działa bowiem jako ładowarka Qi o mocy 15W. Oferuje przy tym aż trzy metody montażu: przyssawką do szyby, uchwytem do kratki wentylacyjnej, oraz na klips. Tym samym dopasujemy go do każdego samochodu. Warto także dodać, że potrzeba portu USB-A/USB-C w aucie, lub dedykowanej ładowarki do gniazda 12 V zwanego gniazdem zapalniczki, aby móc korzystać z ładowania. A wszystko to za 53,99 zł.

Uchwyt samochodowy MagSafe 15W

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Silver Monkey Ładowarki samochodowe Uchwyt samochodowy MagSafe 15W
Zródła zdjęć: Silver Monkey