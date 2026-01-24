Przykładasz smartfon i jedziesz. Wygodniej się po prostu nie da

Jest tu jednak pewien haczyk: nazywa się on MagSafe. Warto więc mieć iPhone lub kompatybilny z tym standardem smartfon, co można osiągnąć między innymi dzięki dedykowanym etui, co spełnia większość smartfonów ze wsparciem Qi.

Uchwyt samochodowy MagSafe 15W

Sam uchwyt działa bowiem jako ładowarka Qi o mocy 15W. Oferuje przy tym aż trzy metody montażu: przyssawką do szyby, uchwytem do kratki wentylacyjnej, oraz na klips. Tym samym dopasujemy go do każdego samochodu. Warto także dodać, że potrzeba portu USB-A/USB-C w aucie, lub dedykowanej ładowarki do gniazda 12 V zwanego gniazdem zapalniczki, aby móc korzystać z ładowania. A wszystko to za 53,99 zł.