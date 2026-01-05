Garmin wprowadza funkcję monitorowania odżywiania. Jest haczyk
Po świątecznym lenistwie i obżarstwie Garmin przychodzi z ratunkiem dla swoich użytkowników – nową funkcją monitorowania odżywiania w aplikacji Garmin Connect. Szkoda, tylko, że skorzystają z tego tylko użytkownicy Connect+.
Aplikacja umożliwi użytkownikom monitorowanie spożytych kalorii i przyjętych makroelementów (białka, tłuszcze i węglowodany) oraz prezentuje wskazówki Active Intelligence, które są pomocne w osiąganiu celów żywieniowych. Dzięki monitorowaniu odżywiania oraz danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej w jednej aplikacji użytkownicy mają zyskać bardziej kompleksowy obraz ogólnego samopoczucia.
Funkcja monitorowania odżywiania dostępna jest dla użytkowników Garmin Connect+ i obejmuje:
- Wyszukiwanie produktów spożywczych w globalnej bazie danych zawierającej żywność pakowaną, lokalne produkty oraz dania restauracyjne. Aplikacja umożliwia także skanowanie kodów kreskowych oraz robienie zdjęć potraw z automatycznym rozpoznawaniem ich zawartości dzięki sztucznej inteligencji.
- Dodawanie własnych produktów i przepisów, aby łatwiej rejestrować ulubione posiłki.
- Codzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne raporty dotyczące spożycia oraz celów kalorycznych i makroskładników.
- Spersonalizowane cele kaloryczne i makroskładnikowe oparte na danych użytkownika takich jak wiek, wzrost, waga, płeć, poziom aktywności i średnie spalanie kalorii. Cele można także ustawić samodzielnie z możliwością ich dostosowania do indywidualnych celów – takich jak np. zwiększona podaż białka.
- Wskazówki Active Intelligence oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą lepiej zrozumieć, jak odżywianie wpływa na zdrowie i trening. Wskazówki te mogą obejmować np. informację, jak późne jedzenie wpłynęło na jakość snu i zachęcać do wprowadzenia zmian w nawykach.
- Możliwość dodania widżetu monitorowania odżywiania do Panelu wydajności, aby w prosty sposób sprawdzić jak spożyte kalorie i makroskładniki wpływają na trening i wyniki sportowe.
Korzystając z kompatybilnego smartwatcha Garmin, użytkownicy mogą łatwo sprawdzić podsumowanie spożytych makroskładników oraz rejestrować ulubione i ostatnio zapisane produkty. Co więcej, niektóre modele smartwatchy Garmin z funkcją głosową umożliwiają korzystanie z Monitorowania odżywiania bezpośrednio, za pomocą poleceń głosowych, co umożliwia szybkie logowanie posiłków.
Garmin Connect+ kosztuje 8,99 euro (ok. 38 zł) miesięcznie. Nowi klienci mogą wypróbować usługę bezpłatnie przez 30 dni. Dodatkowo, przez ograniczony czas, Garmin oferuje 14-dniowy darmowy okres próbny również dla osób, które wcześniej już korzystały z Garmin Connect+.