Aplikacje

Facebook wycofuje Messengera w tej wersji. Zostały 2 miesiące

Korzystasz z Messengera na komputerze? Nie mamy dobrych informacji. Firma Meta wkrótce wycofa oficjalną aplikację komunikatora.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:44
5
Chociaż z Messengera można korzystać na komputerach z Windowsem oraz macOS w formie webowej, czyli na stronie internetowej, to wielu użytkowników preferowało oficjalną aplikację. Wkrótce stracą możliwość wyboru. Facebook poinformował, że wkrótce wycofuje appkę.

Facebook kończy z aplikacją Messenger

Firma Meta (właściciel Facebooka) poinformowała swoich użytkowników o wycofaniu oficjalnej aplikacji Messengera na komputerach z systemami Windows oraz macOS. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że nie nastąpi do od razu. Aplikacja zostanie wyłączona 15 grudnia 2025 roku, więc zostały jeszcze 2 miesiące, aby się nią nacieszyć.

Nie znamy przyczyny tej decyzji, ale możemy podejrzewać, że utrzymywanie aplikacji było nieopłacalne wobec liczby jej użytkowników. Po wyznaczonym terminie użytkownicy będą automatycznie przenoszeni na stronę internetową Facebooka. Natomiast ci, którzy korzystali z Messengera bez konta na portalu społecznościowym, zostaną przekierowani na webową wersję komunikatora.

Aplikacja Facebooka już teraz została usunięta z Mac App Store. Na szczęście wydania mobilne na Androida oraz iOS nadal będą działały bez zarzutu.

Zródła zdjęć: Shutterstock