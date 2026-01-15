ChatGPT gotowy na rywalizację z Tłumaczem Google. Oto nowe narzędzie

Nadchodzi ChatGPT Translate

Nowe samodzielne narzędzie do tłumaczeń OpenAI obsługuje ponad 50 języków. Ale to nie koniec jego zalet. Jest wyposażone w funkcje dostosowywania komunikatów wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Oznacza to, że możemy dodać tekst, powiedzieć coś lub przesłać obraz do tłumaczenia. Następnie, dostosować tłumaczenie do odbiorcy.

I chociaż chatbot mógł już służyć do tłumaczeń to samodzielne narzędzie o nazwie ChatGPT Translate jest pozycjonowane jako bezpośredni konkurent dla Tłumacza Google.

Prosty w obsłudze, podobny do Tłumacza Google

Już na pierwszy rzut oka, nowe narzędzie wygląda bardzo znajomo dla użytkowników aplikacji Google'a. Mamy tu także dwa pola tekstowe - jedno do wprowadzania tekstu, a drugie do jego odczytywania, z opcją automatycznego wykrywania języka i obsługą tłumaczeń dla 50 języków.

A jednak jest pewna różnica

Wprowadzony bez większego rozgłosu ChatGPT Translate, oferuje zatem to, czego użytkownicy oczekują od podstawowej usługi tłumaczeniowej. Ale ChatGPT nie byłby sobą, gdyby się jednak czymś nie wyróżnił. Największa różnica to nie samo tłumaczenie, ale to co można z nim zrobić po wyświetleniu.

Na dole interfejsu użytkownicy mają do wyboru kilka opcji podpowiedzi, które umożliwiają im zmianę przetłumaczonego tekstu za pomocą jednego kliknięcia. Możemy zatem nadać tłumaczeniu płynnego brzmienia, nadać mu nieco bardziej formalny ton lub dostosować dla odbiorców akademickich, albo uprościć z myślą o dzieciach. Po wybraniu danej opcji zostajemy przekierowani do głównego interfejsu ChatGPT z pełną odpowiedzią, umożliwiającą jeszcze głębszą personalizację.

Jednym słowem, ChatGPT pozwala nie tylko przetłumaczyć daną frazę, ale także uwzględnić jej ton, kontekst i lepiej dopasować do grupy docelowej.

Narazie strona ChatGPT Translate informuje, że nie obsługuje przesłanych obrazów. Nie ma jeszcze obsługi dokumentów, pisma odręcznego ani rozmów w czasie rzeczywistym. Na ten moment, ChatGPT Translate obsługuje tylko tłumaczenie zwykłego tekstu na komputerze.

Początek rywalizacji?